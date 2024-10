El emotivo momento entre Adele y Céline Dion en un concierto en Las Vegas

Céline Dion y Adele protagonizaron un emotivo momento en uno de los conciertos de la cantante británica en Las Vegas.

La artista canadiense asistió al concierto de Adele, quien desde que la vio entre el público se acercó muy emocionada y la abrazó entre lágrimas.

El momento fue captado en video mientras Adele interpretaba “When We Have been Younger”, y rompió a llorar.

Ella le dijo algunas palabras Céline, que no se escucharon, y ambas se acariciaban las caras y las manos mutuamente entre lágrimas mientras saludaba a los que estaban cerca antes de compartir algunas palabras más y regresar al escenario.

Luego Adele interrumpió una canción y pidió:"¿Puedes cantar esto por mí, Céline Dion?". Aunque el público la animó, Céline no se animó a participar, pero se puso de pie para que el público le aplaudiera, y se mostró agradecida.

Ya al final, Adele aseguró que la artista, quien a finales de 2022 reveló que sufre del síndrome de la persona rígida, “es una de sus personas favoritas”.