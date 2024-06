El desgarrador testimonio de Celine Dion sobre su enfermedad: Se se siente como “si alguien te estuviera estrangulando”

Celine Dion reveló en 2022 que padece el síndrome de la persona rígida, una rara y incurable condición médica que provoca espasmos musculares severos y dolor intenso. Recientemente, ofreció su primera entrevista televisiva desde que hizo pública su enfermedad.

La cinco veces ganadora del premio Grammy detalló al medio NBC News la manera en que le afecta su condición de salud. “En un momento tuve costillas rotas”, dijo. Ante esta afirmación, el entrevistador le consultó si un espasmo podía ser tan fuerte como para lesionar estos huesos, a lo que Dion respondió asintiendo con la cabeza.

Además, explicó que sufre espasmos musculares en la garganta, los cuales se sienten como “si alguien te estuviera estrangulando”, tanto que la obligan a hablar en un determinado tono mientras los experimenta. También describió sus calambres en las manos: “Es un calambre, pero es como una posición en la que no puedes desbloquearlas (las manos)”.

Claudette Dion, hermana de la intérprete de My Heart Will Go On, había dado una actualización sobre el estado de salud de Céline en una entrevista con el medio Hello!, de Canadá. “Ella está haciendo todo lo posible por recuperarse. Es una mujer fuerte”, afirmó en setiembre de 2023.

La última presentación pública de la destacada cantante fue en febrero de este 2024, en la premiación de los Grammy 2024. Allí, entregó a su colega Taylor Swift el galardón al mejor álbum, mismo que recibió la canadiense en 1997 por su disco Falling into You.

La artista fue recibida con una ovación por parte de los presentes en la gala. “Gracias a todos, yo también los amo. Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, realmente lo digo de corazón”, expresó en ese entonces.

El próximo 25 de junio se estrenará el documental I Am: Céline Dion, en la plataforma Amazon Prime Video. Esta producción abordará la carrera musical de Dion y su lucha con el síndrome de la persona rígida.