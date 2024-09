Luisito Comunica, el famoso youtuber mexicano agredido en el Metro de Santo Domingo

Luis Arturo Villar Sudek, conocido como Luisito Comunica, nació el 20 de marzo de 1991 en Puebla de Zaragoza, en México. El joven de 33 años tiene el tercer canal de YouTube con más suscriptores en su país, después de Badabun y Kimberly Loaiza.

Luisito se unió a la plataforma en 2007 compartiendo contenido sobre tutoriales y covers de canciones para piano, sin embargo, no tuvo éxito y en 2011 creó un canal dedicado a video de la vida cotidiana y finalmente un año más tarde empezó con sus viajes, llegando a conocer aproximadamente 90 países.

Su interés por el entretenimiento lo llevó a estudiar ciencias de la comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

A pesar de tener cuatro pasaportes completamente llenos de sellos, Luisito aclaró que no ha visitado todos los continentes, aunque el bloquero tiene videos sobre su estadía en países de Asia, África, Europa, América del Norte y Sudamérica.

Algunos portales aseguran que Luisito puede ganar hasta 4 millones de dólares al año. Actualmente también es dueño de 'Deigo & Kaito', un restaurante de cocina japonesa, y su propia marca de tequila llamada 'Gran malo'.

El video con más vistas (72M) en el canal de Luisito es de su visita a China, específicamente donde hace un tour para probar la comida callejera del país asiático.

Según el influencer dominicano José Castillo (Aquaman), Luisito se encontraba en República Dominicana desde este lunes grabando contenido en la capital, pero este martes fueron agredidos por agentes de Cesmet en el Metro de Santos Domingo.

"Escaló a un nivel que no me imaginaba, que nadie se imaginaba, me sacó la macana y todo", explicó el bloguero mexicano Luis Arturo Villar Sudek, en un video publicado Castillo, de la cuenta AquamanRD.

Tras el hecho, la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte emitió un comunicado en el que da su versión de cómo ocurrieron los hechos. Al final del mensaje, le dieron la bienvenida a Luisito al país.