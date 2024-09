"Aquaman", el influencer dominicano que acompañaba a Luisito Comunica, habla de incidente con Cesmet

El influencer dominicano José Castillo, conocido en redes sociales como Aquaman, habló em su cuenta de Instagram sobre el incidente que vivió el youtuber mexicano Luisito Comunica en el Metro de Santo Domingo cuando fue retenido por agentes del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet).

Haciendo referencia al bloguero de 33 años, que acumula 43.2M de suscriptores en YouTube, Castillo confesó sentir vergüenza y considera que los uniformados necesitan educación para desempeñar una labor de seguridad.

"¿Cómo se llama la gente que está en el Metro de Santo Domingo, esa institución, hay una gente ahí que necesitan pasar por una escuela primero antes de meterse en eso (algunos). Luego hablamos, porque hay cosas que todavía no me las creo. ¡Ay Dios mío! ¿Por qué?", expresó.

"Estoy en shock y yo no sé cómo contarles algunas cosas que pasaron en el día de hoy, como que no sé cómo explicarles. Son vainas que tú dices: 'No, esto no puede estar pasado, esto es mentira, no puede ser'. Y no porque sea una persona súper famosa (de la persona que le voy a contar después), sino que todo el mundo merece respeto y nuestras autoridades que debería poner el orden se pasan", añadió.

En sus historias también escribió: "Qué mal quedamos como país. Caso: El metro, luego les cuento. Más educación para los uniformados".

Desde ayer circulan algunos videos en redes sociales donde se ve a Luisito durante su visita a la capital dominicana luego de recorrer casi 100 países en 10 años desempeñando esta labor.