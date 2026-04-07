Wilfrido Vargas le rinde un tributo musical a Rubby Pérez

Este martes a la medianoche, el maestro Wilfrido Vargas lanza en todas las plataformas de música digital “Eternamente Rubby”, un tributo a Rubby Pérez, cuya voz quedó suspendida en el tiempo tras la tragedia del desplome del techo de la emblemática discoteca Jet Set, la madrugda del 8 de abril de 2025.

Conmovido por la ausencia y el peso de una pérdida que aún estremece al país, Wilfrido confesó que el tiempo fue necesario para transformar el dolor en homenaje.

“Quise esperar un tiempo por respeto al dolor que sentimos todos, la familia, el pueblo y quienes quisimos y compartimos con Rubby Pérez sus sueños y anhelos”, expresó el Beduino Mayor.

Hoy, a un año de su partida, el maestro del merengue entiende que la música vuelve a ser el lenguaje para honrar la memoria.

“Por eso hoy, un año después de su triste partida, hemos decidido rendirle este humilde homenaje”, afirmó Vargas, en palabras cargadas de emoción y respeto, que reafirman el legado imborrable de Rubby en el corazón de República Dominicana.

Con una dedicatoria profundamente lírica, Vargas evoca la esencia de quien describe como “hermano de vida y de música”, exaltando la disciplina férrea, el talento sin fisuras y esa potencia vocal que convirtió a Rubby Pérez en una de las voces más imponentes del merengue.

Con autoría, arreglo y música de Wilfrido Vargas, cada verso se levanta como un testimonio de admiración, pero también como un acto de amor que trasciende la ausencia.

El homenaje, producido por el Vargas, Emmanuel Emaul y José Antonio Hernández, cobra aún mayor significado al coincidir con el primer aniversario de la tragedia que marcó a toda una nación.

La relación entre Wilfrido y Rubby data de los años 80. A principios de esa década, el veterano músico le pidió al manejador de los Hijos del Rey, Rafael Cholo Brenes, que le prestara a Rubby para cantar en una fiesta, pero terminó ofreciéndole que se quedara y le pagaría 100 dólares por actividad.

"Wilfrido quería un cantante que conectara bien con el público, que pusiera a la gente a disfrutar que hablara y lo hiciera cantar", le dijo Rubby a "Merengueros".

Luego agregó: "En mí él vio esa persona desde la primera fiesta y me contrató doblándome el salario, lo que no creía que era cierto, porque parecía un sueño de tan lindo que era".

Su primera grabación con Wilfrido fue "Porque no te tengo" y luego vendría su pegada a través del merengue "El africano", en 1983.

Un año más tarde, resonaría su emblemático "Volveré", producido por Ramón Orlando. Otros títulos fueron "Para que no me olvides", "El hombre divertido", "El funcionario" y otros, para un total de 22 en cinco años.