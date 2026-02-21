Ocho canciones para recordar a Willie Colón

El legado musical de Willie Colón es demasiado grande para poder contenerse en cualquier lista, pero no por eso se debe prescindir de intentarlo. Cualquier enumeración de canciones destacadas del maestro trombonista estará sujeta a la subjetividad y experiencia de quien la compone, y teniendo esto muy presente, este listado no busca ser un ejercicio definitivo, sino, una invitación a quienes deseen acercarse una vez más a la música de Colón de cara a su partida física.

A continuación, ocho temas para recordar el legado musical de uno de los más grandes íconos de la música latina:

“El gran varón”

Uno de los clásicos más impactantes de la salsa narrativa, popularizado por Colón. La canción cuenta la historia de Simón, un hombre que enfrenta el rechazo de su padre por su identidad y estilo de vida. Es un tema socialmente poderoso que aborda la homofobia, el machismo y el VIH/SIDA con un tono crudo y reflexivo, muy adelantado a sus tiempos. En tiempos recientes, la canción ha sido revisitada desde nuevas perspectivas que han permitido analizar su impacto al igual que algunas de sus fallas.

Interpretada junto al maestro Ángel “Cucco” Peña en su versión más conocida con Colón, es una salsa romántica que mezcla pasión y nostalgia. La letra expresa el dolor de un amor imposible, mientras el arreglo combina cuerdas y ritmo caribeño con elegancia. Probablemente uno de los temas más reconocidos del repertorio de Colón, la maravillosa mezcla de las dos voces junto al cuidado arreglo musical crean una experiencia sonora distintiva y profunda.

“Gitana”

Tema de corte romántico y nostálgico donde la figura de la mujer libre y misteriosa sirve como metáfora del amor esquivo. Destaca por su melodía envolvente y la intensidad interpretativa característica del sonido salsero de los años setenta y ochenta.

“Mi caso” (con Celia Cruz)

Un explosivo junte entre Willie Colón y la legendaria Celia Cruz. El tema mezcla humor y picardía, con un sabroso intercambio vocal que refleja la energía escénica de ambos artistas. Es un tema representativo de la evolución que comenzaba a mostrar el género en la década de 1980.

“Talento de televisión”

Salsa con crítica social que ironiza sobre la superficialidad mediática y la obsesión por la fama. Con un ritmo pegajoso, la canción cuestiona la cultura del espectáculo y el deseo de reconocimiento instantáneo, tomando como figura principal de su crítica a una figura mediática sin nombre, sospechosamente parecida a una de las vedette más famosas de Puerto Rico.

“Sin poder hablar”

Canción romántica que gira en torno a la frustración de un amor callado. El protagonista sufre por no atreverse a confesar sus sentimientos, mientras la melodía mantiene un tono melancólico y elegante. Un sonido distitivo y un ritmo bastante alejado del de la salsa tradicional, el tema ofrece una experiencia sonora inmersiva, íntima y profunda.

“La murga”

El trombón fue una extensión física de Willie Colón a lo largo de toda su carrera, y quizás en ningún tema el sonido distintivo y profundo de su instrumento es tan reconocido como en este. Un tema festivo y emblemático que incorpora influencias carnavalescas. Popularizada en la voz de Héctor Lavoe, esta canción celebra el espíritu de barrio y la alegría colectiva, convirtiéndose en un clásico infaltable en fiestas salseras.

Trayectoria de más de cinco

Poeta, compositor, arreglista, intérprete, folclorista, trombonista, productor y director. William Anthony Colón Román nació en el barrio puertorriqueño del Sur del Bronx de Nueva York el 28 de abril de 1950.

Desde niño se inclinó por la música al tocar flauta, clarín y la trompeta, que conoció a los 13, y le dio su lugar en la historia.- Willie Colón grabó en 1967 su primer disco “El malo” a los 16 años con Héctor Lavoe. Formó con él uno de los binomios salseros más importantes de la compañía discográfica Fania. popularizó temas como “Calle Luna, calle Sol”, “Abuelita”, “Ah, ah, oh, no”, “Ghana’e”, “El día de mi suerte”, “La murga” y “Juana Peña”

En 1969, su “Che ché colé” fue un puntal importante para la conquista afroantillana del pentagrama popular.

Colón se lanza al ruedo como cantante en producciones como “The Good, Bad and The Ugly” (1976) y “Solo” (1988).

En 1977 presentó discográficamente a Rubén Blades en el disco “Metiendo mano”.

Willie Colón tuvo un récord discográfico impresionante con más de 32 álbumes, más de nueve Discos de Oro y cinco de Platino.

Vendió sobre ocho millones de discos en el mundo