Fallece el maestro de la salsa Willie Colón

Willie Colón, una de las figuras más trascendentales en la historia del género de la salsa y uno delos productores musicales más destacados de su generación, ha muerto.

La información de su deceso se dio a conocer a través de su página oficial en Facebook. “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento”, lee la nota de duelo difundida. Además, se solicita tiempo y espacio para que la familia procese la pérdida.

El maestro trombonista tenía 75 años.

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en Nueva York, de padres puertorriqueños, y fue criado en el sur del Bronx. Desde niño mostró interés en la música, comenzando a tocar la trompeta y más adelante cambiándola por el trombón, instrumento que se transformaría en uno de sus símbolos personales.

Cuando tenía 15 años, firmó con el nacientesello musical de Fania Records, fundado por Johnny Pacheco y el abogado Jerry Masucci, y a los 17 grabó su primera producción.

Poco tiempo después, Pacheco le recomendó como cantante a un joven puertorriqueño llamado Héctor Pérez y juntos se convirtieron en uno de los dúos musicales más importantes en la historia de la salsa: Willie Colón y Héctor Lavoe.

Durante este periódo, Colón grabó algunas de las producciones más destacadas de su carreracomo “The Husler” (1968); “Guisando” (1969); “Cosa Nuestra” (1970); “Asalto Navideño”(1971); “Lo Mato” (1973); y “The Good, The Bad, The Ugly” (1975), entre otros.

Durante este periodo, Colón y Lavoe desarrollaron una identidad basada en la imagen de los gánsteres de la época de la ley seca en Estados Unidos, durante toda la década de 1920. La voz de Lavoe y lagran habilidad musical de Colón se entremezclaron para dar forma a uno de los sonidos másdistintivos de cualquier orquesta de salsa en la época.

Asimismo, muchos de los temas tratados por los artistas en sus producciones comentaban sobre asuntos sociales y sobre la experiencia puertorriqueña desde la diáspora.

En el año 1977, Colón lanzó su primera producción con el panameño Rubén Blades comocantante, titualda “Metiendo Mano” y en 1979, ambos produjeron lo que todavía hoy esconsiderado el álbum más trascendental en la historia de la salsa: “Siembra”, un disco que incluyó temas como “Plástico”, “Buscando guayaba” y “Pedro Navaja”.

El disco fue un éxito monumental en introdujo un nuevo grado de experimentación musical y comentario social al género, con canciones que comentaban sobre la falsedad de las apariencias y el dinero, la vida delas clases más bajas en una ciudad como Nueva York y sobre el amor.

Colón llegó a colaborar con muchos otros artistas a lo largo de su carrera, aunque tambiéncontinuó desarrollando su propia imagen y sonido en producciones como solista, entre ellas, “Fantasmas” en 1981, “Corazón Guerrero” en 1982, y “Tiempo Pa’ Matar” en 1983, este último destacándose por incluir un tema de protesta contra la guerra en Vietnam.

A finales de la décadade 1980, Colón incursionó en el mundo de la política partidista, y en 1994 corrió en la primariademócrata por el escaño del décimo séptimo distrito congresional, siendo derrotado.

El artista se mantuvo activo en la escena político partidista, ofreciendo su apoyo al Partido Demócrata hasta que en el año 2017 admitió públicamente haber votado por Donald Trump para la presidencia y desde entonces siendo un defensor de sus políticas.

A lo largo de su carrera, Colón fue merecedor de numerosos premios y reconocimientos, entre ellos varios grados honorarios de distintas universidades en Estados Unidos, su entrada al International Latin Music Hall of Fame en el año 2000 y al Latin Songwriters Hall of Fame en 2019.

A pesar de su gran lista de contribuciones a la música, Colón nunca ganó un premio Grammy competitivo, aunque fue nominado unas 10 veces.

Desde la llegada del nuevo milenio, la carrera de Colón muchas veces se vio ensombrecida por disputas legales y controversias, muy especialmente el resquiebre de su relación con Blades, que nunca llegó a recuperarse luego de varios procesos en tribunales por disputas contractuales.

Asimismo, sus distintos posicionamientos políticos a lo largo del final de su vida llevaron a muchas personas a intentar distanciar al artista de su obra musical.

Se puede afirmar con certeza absoluta que sin Colón, la salsa no habría sido lo que en sus tiempos llegó a ser. Su astucia musical y talento innegable lo llevaron a empujar barreras y abrir camino para muchos otros artistas en la música latina.

Del mismo modo, su interés en temas sociales también mostró que este género podía servir de vehículo para invitar al pensamiento y a la reflexión, que la salsa iba mucho más allá del baile. Pero quizás, nadie mejor recogió la esencia de lo que su música representaba que el propio Colón.

Aunque su visión de mundo fue cambiante, a nivel musical, Colón siempre se mantuvo conectado a un lado más etéreo de la música, de los sonidos como una experiencia que van más allá de los sentidos y que conectan con algo más profundo del ser.

Esta forma de mirar la experiencia humana la captura en la introducción del tema “Oh, qué será”, que es una adaptación del texto de una novela de la autora brasileña Clarice Lispector, titulada “La hora de la estrella”.

Narrando en su distintivo y suave tono de voz, Colón revela algo de sí mismo a cualquiera que lo escuche, mientras sus palabras se van transformando en un rezo: “Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé.

No se puede negar la existencia de algo palpado por más etéreo que sea, no hace falta exhibir una prueba de decenciade aquello que es tan verdadero.

El único gesto es creer o no, algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta, respuesta que alguno de ustedes, quizás, le pueda dar. Es un tema en technicolor para hacer algo útil del amor para todos nosotros, amén”.