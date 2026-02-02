Manuel Jiménez y Jackeline Estévez unen sus voces y sus canciones en dos conciertos al amor y a la patria

Hace poco menos de un año que el cantautor Manuel Jiménez dejó su labor política, que lo desmontó de los escenarios artísticos durante 20 años. Desde que concluyó su función como alcalde de Santo Domingo Este (2020-2024) lo primero que hizo fue desempolvar su guitarra y dejar que las musas que llevaban guardadas todo ese tiempo se plasmarán en nuevas canciones.

Manuel lo compara como un embarazo que duró dos décadas para dar a luz y nacer ya un nuevo disco y varias presentaciones artísticas que junto a Jackeline Estévez viene realizando por algunos de pueblos del país y que este mes de febrero realizarán en la capital dominicana y otro en Estados Unidos.

En el caso de Jackeline, la artista nunca ha dejado de cantar, con una prodigiosa voz que ha mantenido intacta durante 40 años, exhibiendo un hermosísimo legado de éxitos.

Esta vez Manuel y Jackeline han fusionado sus dotes musicales y lo expondrán en dos conciertos. “El amor eres tú” a presentarse este 13 de febrero, en el Auditorio de la Casa San Pablo y “La patria en una canción”, el que tendrá una noche en Pennsylvania, el 22 de este mes y el 25 se presenta en Nueva York.

“El amor eres tú”, título del concierto, es una canción de Manuel, que interpreta Jackeline, y que estarán cantando a dúo, igual que como “Arena y Agua”, otro tema de la pluma de Manuel que grabaron a dúo. El concierto es una producción del cantautor y el empresario Mariano Abreu, con el acompañamiento de la orquesta que dirige Félix Santura.

El encuentro tendrá una descarga de éxitos de los artistas que siempre han apostado a la balada romántica. Jackeline lo define como una “bomba atómica” porque une a dos celebridades con temperamentos muy diferentes. Manuel es más sosegado y pone en relieve la parte poética, mientras que Jackeline es alborotada y en el escenario muestra un performance completo, canta a todo pulmón, baila e interactúa con el público de una manera franca y directa.

La patria es una canción

Las presentaciones “La patria es una canción” que es auspiciada por el Instituto Dominicano en el Exterior y por el Consulado de Nueva York, es una presentación con la que estará celebrando el mes patrio con los dominicanos en el exterior. Entre las canciones que se han seleccionado están “Elegía Sexta”, poema de la destacada poetisa dominicana Aida Cartagena Portalatín, que grabó y popularizó Sonia Silvestre y que Jackeline interpreta de manera magistral. También “Libertad, libertad, libertad”, autoría de Manuel y que escribió para el 200 centenario del natalicio Juan Pablo Duarte. También “Presencia” que escribió el cantautor para las hermanas Mirabal y “Amén Mariposa”, del poeta domincano Pedro Mir, que musicalizó Manuel Jimenez y que en su nuevo disco trae “Ni una más” una canción en contra de la violencia intrafamiliar.

35 aniversario

Este 13 de marzo de 2026 la canción más internacional de Manuel Jiménez, “Derroche” cumple 35 años. “Derroche ya es una canción adulta, que escribí en 1991, estamos trabajando en una celebración, en donde participarán Jackeline Estévez, Diomary La Mala, Hairoby Duarte, Pochy Familia, Ramón Orlando y Kinito Méndez, todos estarán interpretando “Derroche” en diferentes versiones. Esperamos invitar a la artista española Ana Belén quien popularizó junto a Julio Iglesias la canción y quien acaba de grabar una hermosa versión en tango.