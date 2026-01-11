Cinco personas murieron junto a Yeison Jiménez en accidente de avioneta

Tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo este 10 de enero, se conoció la identidad y la ocupación de los otros tripulantes que fallecieron.

Jefferson Osorio era el 'booking manager' de Yeison Jiménez, quien se encargaba de la programación de presentaciones, conciertos y coordinaba todas las actuaciones del cantante de música popular.

Por su parte, Weisman Mora era el fotógrafo del cantante de 'Aventurero', este joven se convirtió en padre hace pocos meses. Yeison Jiménez había celebrado su cumpleaños el pasado 29 de septiembre.

Oscar Marín era uno de los pilotos que iba en la aeronave, en algunas de sus publicaciones se le ve con Yeison Jiménez y otros artistas de música popular.

Otro de los tripulantes era Juan Manuel Rodríguez, quien era el productor visual del artista de música popular. También se encargaba de vender la mercancía oficial de Yeison Jiménez. Finalmente, la aeronave era pilotada por el Capitán Hernando Torres, del que no se encontró mayor información en redes sociales.

¿Cuál es la primera hipótesis del accidente en el que murió Yeison Jiménez?

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, lamentó el trágico accidente en el que murieron estas seis personas. Adicional a esto, informó que una de las hipótesis que se maneja es una falla técnica en la aeronave que no le habría permitido despegar y ocasionó que se estrellara e incinerara.

En videos conocidos en redes sociales se ve cómo algunas personas cerca de la pista señalaron que a la aeronave "se le acabó la pista".

Sin embargo, las causas de la muerte de los músicos sigue siendo parte de la investigación y se espera que en las próximas horas se conozca el parte oficial.