Carlos Vives, Natalia Jiménez, Eddy Herrera y otros artistas lamentan la muerte de Yeison Jiménez

Artistas como Carlos Vives, Fonseca, Silvestre Dangond y Fanny Lu expresaron este sábado su pesar por el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien murió junto con otras cinco personas al estrellarse su avioneta en el departamento de Boyacá, en el centro del país.

«Estoy cerca a la tierra de Yeison Jiménez. No es fácil salir a cantar hoy en la feria de Manizales con esta tristeza en el corazón. Lo siento mucho, mucha fuerza para su familia», escribió en su cuenta de X Carlos Vives, junto con una foto del artista fallecido, antes de dar un concierto en esa ciudad, capital del departamento de Caldas.

Yeison Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares (Caldas) fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.

«Mi querido Yeison Jiménez me quedo con las conversaciones que un par de veces tuvimos. Admiré siempre tu manera de construir tu camino. Que dolor recibir esta noticia, perdemos todos con tu partida. La música nunca muere», escribió por su parte Fonseca.

Silvestre Dangond, uno de los máximos intérpretes de la música vallenata, publicó un video en blanco y negro en el que aparece conversando con Yeison Jiménez, a quien le escribió: «¡Campeón, te nos adelantaste! La última vez que reímos juntos, aquí nos tenes llorando a todos».

«Hoy Colombia despide a un artista que dejó huella, que acompañó vidas, amores y despedidas con sus canciones. Descansa en paz, Yeison. Gracias por tu música, por tu voz y por cada historia cantada desde el corazón (…) Tu legado vivirá en cada letra», escribió también en X la cantante Fanny Lu.

El merenguero dominicano Eddy Herrera dijo en Instagram: "En los últimos dos, tres años tuve el placer de alternar en cuantiosos concierto en Colombia con este querido y amado artista Colombiano @yeison_jimenez. Triste recibir esta noticia del trágico fallecimiento de nuestro Yeison junto a varios de su equipo en un Charter Aéreo en Colombia. Paz a su alma y los demás fallecidos y mucha resignación a los familiares y allegados. Volarás bien alto hermano y tu música también".

Natalia Jiménez, quien trabajó con Yeison en “La Voz Kids” (Colombia) en 2021, expresó: "Primo, amigo, parce querido, fuiste cómplice y aliado en muchas batallas que nunca tuviste idea de lo importantes que fueron en mi vida. Hoy me dan la noticia de que te adelantaste en el camino, y no puedo entenderlo, no comprendo, hace tan sólo unos meses estábamos compartiendo momentos felices en nuestro México lindo y querido, el Colombiano más Mexicano como te apodaron por acá".

El artista se hizo popular con canciones como ‘Sublime mujer’, ‘Aventurero’, ‘Vete’, ‘Ni tengo ni necesito’ y ‘Mi venganza’, que lo consolidaron como uno de los intérpretes con mayor convocatoria en Colombia. En 2021 fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard.