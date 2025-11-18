Romeo Santos crea expectativas sobre su nuevo álbum, aún sin título

Las expectativas sobre el nuevo del nuevo disco de Romeo Santos sigue su curso.

Luego de ofrecer un adelanto del sonido que tendrá su sexo álbum de estudio como solista, el multipremiado artista reveló este martes la portada de la producción que saldrá a la luz el próximo 28 de noviembre con un total de 13 temas.

Aunque aún se desconoce el título del álbum y si incluirá colaboraciones con otros intérpretes, sus fanáticos creen que podría representar la continuación de un trabajo discográfico anterior.

"El Rey de la Bachata" anunció una fiesta de escucha masiva el 26 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, dos días antes del lanzamiento oficial.

En Halloween, Santos salió a las calles de Nueva York disfrazado de Ace Ventura tras casi siete meses ausente de redes sociales.