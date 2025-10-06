Ciudad Juan Bosch baila buen merengue sin alcohol, en puro ambiente familiar

Hacía mucho que en Santo Domingo no se registraba una actividad musical tan sana y bonita como la que aconteció a base de merengue el domingo en Ciudad Juan Bosch durante el desarrollo de "Super ultra mega music - música en el corazón del pueblo".

Lo familiar predominó en el ambiente. Ni una sola botella de alcohol se visibilizó en la basura dejada por la multitud al concluir el evento.

El consumo de bebidas alcohólicas estaba prohibido. La gente acató la medida y con agua, aplausos y bailes fue suficiente para que más de cuatro horas los presentes salieran más que extasiados de alegría.

Niños, adolescentes, jóvenes y adultos repletaron la plaza Camino Real de Ciudad Juan Bosch, donde Steffany Constanza, Blachy, Rubio del Acordeón y Sergio Vargas entregaron lo mejor de sus respectivos repertorios musicales.

Fue un espectáculo desbordante, una energía contagiosa y un profundo orgullo patriótico, lo que se vivió en el concierto histórico, un regalo del Presidente Luis Abinader para celebrar el éxito del fideicomiso Ciudad Juan Bosch.

Desde el primer acorde, la energía fue simplemente palpable. Miles de personas se congregaron en la plaza, sus corazones latiendo al unísono, y el lugar vibraba con la música, el entusiasmo y la anticipación.

La joven merenguera teffany Constanza durante su presentación en Ciudad Juan Bosch.

Steffany Constanza dio apertura al Super ultra mega music - música en el corazón del pueblo", en Ciudad Juan Bosch.

Steffany Constanza, Blachy, Rubio del Acordeón y Sergio Vargas, verdaderas estrellas del merengue, ofrecieron un viaje musical a través de sus éxitos que hicieron bailar, cantar y vibrar a los presentes.

Steffany Constanza: su actuación marcó el inicio de la noche, llenando de energía y entusiasmo a la multitud. Su carisma en el escenario conectó de inmediato con el público, preparando el ambiente para una celebración llena de ritmo y alegría.

El Blachy, figura estelar durante la jornada musical en Ciudad Juan Bosch.

Blachy: aportó un toque de ídolo de alta popularidad con sabor y tradición, logrando que el público cantara y bailara con alegría. Su conexión con las raíces del género añadió un valor especial a la noche.

El Rubio del Acordeón llevó la música típica hasta Ciudad Juan Bosch.

Rubio del Acordeón: su virtuosismo con el acordeón electrizó al público, demostrando por qué es uno de los exponentes del merengue típico de más pegada. Su habilidad para fusionar tradición y modernidad hizo vibrar a todos los presentes.

Sergio Vargas: el cierre de la noche estuvo a cargo de un ícono del merengue, cuyas canciones son verdaderos himnos para el pueblo dominicano. Su actuación fue un torbellino de emociones, llevando al público al clímax de la celebración y consolidando una noche histórica para Ciudad Juan Bosch.

"Esto es increíble, una fiesta para nuestra gente, un sueño hecho realidad!", exclamó María Pérez, residente de Ciudad Juan Bosch, con lágrimas de alegría mientras coreaba una de las canciones de Sergio Vargas. "¡Gracias, Presidente Abinader, desde el fondo de mi corazón, por este regalo!".

Ciudad Juan Bosch recibió el merengue tradiconal de Sergio Vargas, quien cerró el evento la noche del domingo 5 de octubre 2025.

El concierto, una producción de Luis Medrano y su equipo, fue una obra maestra de la ingeniería del entretenimiento, con un escenario de última generación, tecnología hidráulica de vanguardia y un despliegue de luces láser que pintó el cielo nocturno con colores vibrantes, dejando a la multitud boquiabierta y maravillada.

"Música en el corazón del pueblo" no fue solo un derroche de talento y ritmo, sino también una sentida celebración de la cultura folclórica nacional, abrazada con pasión gracias al patrocinio de Banreservas.

El evento demostró, una vez más, que el merengue sigue latiendo con fuerza en el corazón de los dominicanos, un ritmo que trasciende generaciones, une corazones y despierta un profundo sentimiento de orgullo patrio.

La organización del evento expresó su más sincero agradecimiento a los residentes de Ciudad Juan Bosch y al Fideicomiso VDC por su colaboración, que fue fundamental para el éxito de esta noche.

Sin duda, una experiencia que quedará grabada en la historia de Ciudad Juan Bosch como un hito de alegría y unidad.

Con una animación estelar a cargo de Aquiles Correa y Julio Clemente, la energía del evento se mantuvo en un crescendo constante.

Estos maestros de ceremonia no solo presentaron a los artistas, sino que también tejieron una conexión especial con el público, creando una atmósfera de celebración, camaradería y anticipación palpable entre cada actuación.