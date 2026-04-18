Hyundai presenta su nueva modelo en la Feria Magna

Hyundai Motor presentó en el mercado de

República Dominicana el Ioniq 9, su primer SUV de gran tamaño totalmente eléctrico, durante la Feria Magna, bajo el lema "Esto es moverse en grande".

El lanzamiento fue realizado por el Grupo Automotriz Magna, destacando que la Feria se está celebrando del 6 al 30 de abril de 2026.

Para garantizar que cada dominicano y dominicana tenga la facilidad de adquirir este modelo insignia y toda la gama disponible, la Feria Magna cuenta con el respaldo de las entidades financieras, como Banco Popular, Banco BHD, Scotiabank, entre otros.

"El Ioniq 9 no es solo es un vehículo, es una extensión del espacio de vida de nuestros clientes. Representa la cúspide de nuestra tecnología eléctrica y el compromiso inquebrantable con un futuro neutro en carbono.

La Feria Magna es el momento perfecto para que los dominicanos descubran lo que significa moverse en grande con lo último en tecnología y respaldo financiero", destacó el representante de Magna, Edy Báez, gerente de Showroom.