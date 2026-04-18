The Glenlivet presenta nueva edición

Bajo el concepto Full Circle, representantes de The Glenlivet presentaron la nueva edición de The Glenlivet Circle, una a propuesta concebida como el punto de encuentro donde convergen experiencias anteriores de la marca, dando forma a una velada que apostó por la exploración sensorial y la conexión desde una perspectiva más integral.

El encuentro reunió a invitados especiales en The Oak Room, en un ambiente diseñado para resaltar el valor del tiempo, la complejidad y la evolución de las expresiones más exclusivas de la casa.

Propuesta construida en capas

Lejos de una cata tradicional, la propuesta se desarrolló como una experiencia inmersiva en la que cada elemento añadió una dimensión distinta a la narrativa de la noche. Desde un cóctel de bienvenida con The Glenlivet 12, hasta una cata guiada de las expresiones 15, 18 y 21 años, el recorrido invitó a los asistentes a descubrir cómo el paso del tiempo imprime carácter, profundidad y matices únicos en cada whisky.

“Con The Glenlivet Circle hemos construido un espacio donde cada encuentro suma una nueva capa de significado a la experiencia de la marca. En esta ocasión, presentamos una propuesta donde todos esos elementos conviven y se conectan, permitiendo descubrir The Glenlivet desde una perspectiva más completa, donde el tiempo, el detalle y la exploración sensorial dialogan entre sí”, expresó Ángel Martínez, Sr. Brand Manager de la marca.