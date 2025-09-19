Alex Bueno es sometido a "una intervención quirúrgica menor" por una "pequeña lesión" en la cabeza

El cantante Alex Bueno fue sometido a "una intervención quirúrgica menor" en un hospital de Nueva York "para retirarle una pequeña lesión ubicada en la cabeza".

"Hola mis amigos, soy Alex Bueno y acabo de recibir una pequeña cirugía y con Dios y la Virgen todo salió bien, así que hay Alex para rato", se escucha un audio en su propia voz en su Instagram, acompañado de un trozo de la canción "Cómo no creer en Dios".

En el post publicado este viernes se reitera que "el procedimiento fue todo un éxito, gracias a Dios" y que "el equipo médico que lo atiende señaló que este procedimiento era lo más recomendable como medida preventiva, con el fin de evitar posibles complicaciones a futuro".

Actualmente se encuentra en la ciudad de Nueva York, donde es atendido por un equipo de neurólogos, se indica.

"El Mayimbito", sostiene el comunicado, se encuentra "de muy buen ánimo, alegre por su nominación a los Latin Grammy, deseoso de regresar a los escenarios, con una actitud positiva, pero comprometido con su pronta recuperación, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones médicas, entre ellas: varios días de absoluto reposo y chequeos rutinarios".

El cantante dominicano fue dado de alta médica el domingo de un centro hospitalario de Santo Domingo tras mostrar una notable mejoría en su estado de salud relacionado a un "bajón de azúcar" o hipoglucemia.

El popular artista fue despachado de Cedimat luego de que los médicos controlaran sus niveles de azúcar en la sangre.

Después de recibir atención médica en la capital dominicana, los doctores recomendaron que el intérprete de éxitos como "Querida", "Jardín prohibido", "Colegiada" y "Qué cara más bonita" fuera trasladado a Estados Unidos, donde esta semana se sometió a una serie de estudios médicos avanzados y la "pequeña cirugía".