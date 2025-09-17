Vicente García, Techy, Tokischa, Eddy Herrera, J Noa y Vakeró, entre los nominados a los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación reveló este miércoles la lista de nominados a los Latin Grammy 2026.

Además del astro boricua Bad Bunny, quien lidera el listado con 12 nominaciones junto al dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, con 10 menciones cada uno, también figuran los dominicanos Vicente García, Techy, Tokischa, Eddy Herrera, J Noa, Vakeró, Milly Quezada, Los Hermanos Rosario, Covi Quintana, José Alberto El Canario y Álex Bueno.

En la categoría Mejor álbum de merengue y/o bachata compiten los merengueros Álex Bueno, Eddy Herrera y Milly Quezada.

Por su lado, José Alberto “El Canario” se encuentra nominado en Mejor álbum de salsa con su disco "Big Swing". Mientras que Vicente García se alzó con dos menciones: Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Mejor canción cantautor.

Asimismo, Techy Fatule recibió una nominación a Mejor canción tropical por su tema “Cariñito”.

En el caso de los exponentes urbanos J Noa y Vakeró, ambos están nominados a Mejor canción de rap/hip hop por su colaboración juntos “Sudor y Tinta”, así como también Tokischa, quien debuta en los Grammy Latinos con su canción a dúo con Nathy Peluso, “De Maravisha”, nominada en Mejor interpretación urbana/fusión urbana.

También está Covi Quintana como una de las compositores del tema "Te quiero", de la cantante peruana Nicole Zignago, nominada en Canción del año.