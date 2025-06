Karol G lanzará el 20 de junio su álbum "Tropicoqueta", un homenaje a la música tropical

Karol G está de regreso tras el éxito y los récords que obtuvo su gira el año pasado.

Con el álbum "Tropicoqueta", que estará disponible a partir del 20 de junio, la artista colombiana realizará un homenaje a la música tropical que "es es alma, es pasión, memoria, es nostalgia, es alegría, es fiesta, es identidad", según reveló este martes a través de su Instagram.

La cantante contó que el proyecto inició como "un deseo en agosto del 2023", respondiendo así a las acusaciones del plagio a Bad Bunny que surgieron en redes sociales tras publicar un adelanto del disco.

"Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿Cuál es el próximo paso? … que viene para mi? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mi, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa…", dijo.

"Volver a la raíz, a la canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música… quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy", añadió.