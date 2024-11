Farina dice “no se le quiere dar exposición a otra urbana colombiana” tras estreno de “+57”

Farina se refirió al nuevo tema de los colombianos “+57”, en el que están Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, Ryan Castro, Blessed y DFZM.

A la también cantante paisa se le cuestionó por qué no salió en la canción a lo que respondió que “no se le quiere dar exposición a otras mujeres del género urbano en Colombia”.

En una entrevista “En casa con Telemundo” se le cuestionó sobre el tema luego que los usuarios en redes sociales pidieran que ella participara en la canción.

“Esa respuesta se las tiene que dar Karol G, porque supongo que la canción es de ella. ¿Qué concluyo yo? Definitivamente no se le quiere dar exposición a otras mujeres del género urbano en Colombia. Es lo que pienso. No lo digo por mí, Colombia tiene otras representantes de la música urbana, está Greeicy que está haciendo un trabajo increíble, está Goyo. Hay artistas emergentes como Nath o Soley, pero no sé, es la canción de ella. Es su canción y está ok”, respondió la colombiana.

La intérprete de “El caballito” hizo la comparación con Bad Bunny.

“A diferencia de Bad Bunny que es un artista tan grande a nivel mundial y lo ves colaborando con un artista emergente en Puerto Rico o el más grande”, dijo la cantante sobre su ausencia.

“+57” se estrenó el 7 de noviembre y su nombre es en honor al prefijo telefónico de Colombia.

Se trata de un reguetón "que captura el auténtico sonido del género con su ritmo contagioso y vibrante. Cada artista aporta su estilo único, creando una colaboración dinámica que está destinada a convertirse en un himno para la posteridad", indicó su agencia de comunicación en un comunicado.