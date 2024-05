Muere a los 61 años Steve Albini, legendario productor de Nirvana, los Pixies y pionero del rock alternativo

Steve Albini, un pionero del rock alternativo y productor legendario que dio forma al panorama musical a través de su trabajo con Nirvana, los Pixies, PJ Harvey y más, falleció. Tenía 61 años.

Brian Fox, ingeniero del estudio de Albini, Electrical Audio Recording, dijo el miércoles que Albini murió después de un ataque cardíaco el martes por la noche.

Además de su trabajo en álbumes de rock canonizados como “In Utero” de Nirvana , “Surfer Rosa” de los Pixies y “Rid of Me” de PJ Harvey, Albini fue el líder de las bandas underground Big Black y Shellac.

Descartó el término "productor", se negó a cobrar regalías por los álbumes en los que trabajó y solicitó que se le acreditara "Recorded by Steve Albini", un sello legendario sobre los álbumes en los que trabajó.

En el momento de su muerte, la banda de Albini, Shellac, se estaba preparando para realizar una gira con su primer álbum nuevo en una década, “To All Trains”, que se lanzará la próxima semana.

Otros actos cuya música fue moldeada por Albini incluyen la obra de folk indie de Joanna Newsom, “Ys”, y lanzamientos de bandas como Breeders , Jesus Lizard, Hum, Superchunk, Low y Mogwai.

Albini nació en California, creció en Montana y se enamoró de la escena de la música punk casera en Chicago mientras estudiaba periodismo en la Universidad Northwestern.

Cuando era adolescente, tocó en bandas de punk y, en la universidad, escribió sobre música para la profética revista independiente "Forced Exposure". Mientras asistía a Northwestern a principios de los 80, fundó la abrasiva y ruidosa banda post-punk Big Black, conocida por sus riffs mordaces, letras violentas y tabú y una caja de ritmos en lugar de un baterista en vivo. Fue una innovación controvertida en ese momento, proveniente de un hombre cuya carrera estaría definida por decisiones arriesgadas. La canción más conocida de la banda, la fea y explosiva “Kerosene” de seis minutos de su álbum favorito de culto, “Atomizer” de 1986, es una evidencia ideal, y no para los débiles de corazón.

Luego vino la banda de corta duración Rapeman, uno de los dos grupos que Albini encabezó con nombres indefensiblemente ofensivos y títulos de canciones vulgares. A principios de los 90, formó Shellac, la feroz y distorsionada banda de noise rock, una evolución de Big Black, pero aún marcada por tonos de guitarra contundentes y voces agresivas.

En 1997, Albini abrió su famoso estudio, Electrical Audio, en Chicago.

"La parte de grabación es la parte que me importa: estoy haciendo un documento que registra una parte de nuestra cultura, el trabajo de toda la vida de los músicos que me contratan", dijo Albini a The Guardian el año pasado, cuando se le preguntó sobre algunas de los conocidos y queridos álbumes que ha grabado. “Me tomo esa parte muy en serio. Quiero que la música nos sobreviva a todos”.

Albini era un personaje extraordinario en la escena de la música rock independiente, conocido por sus producciones con visión de futuro, su irreverencia sin remordimientos, su mordaz sentido del humor y sus críticas a las prácticas explotadoras de la industria musical, como se detalla en su histórico ensayo de 1993 "El problema". with Music” – tanto como sus talentos.

Más adelante en su vida, se convirtió en un destacado jugador de póquer y se disculpó por sus indiscreciones pasadas.

“Uf hombre, una pérdida desgarradora de una leyenda. Amor para su familia e innumerables colegas”, escribió el actor Elijah Wood en X. "Adiós, Steve Albini".

El autor Michael Azerrad, que incluyó un capítulo sobre Big Black en su completa historia, “Our Band Could Be Your Life: Scenes from the American Indie Underground, 1981–1991”, también publicó en X. “No sé qué decir sobre el fallecimiento de Steve Albini”, escribió Azerrad. “Tenía una mente brillante, era un gran artista y experimentó la transformación personal más notable e inspiradora. No puedo creer que se haya ido”.

A Albini le sobrevive su esposa, Heather Whinna, cineasta.