Misteriosa muerte a los 30 años de Park Bo Ram, estrella del k-pop coreano

Park Bo Ram, estrella del k-pop coreano, se encontraba en casa de un amigo cuando fue al baño, donde fue encontrada tirada y, aunque fue llevada de emergencia a un hospital, falleció. Tenía 30 años de edad.

La policía de Corea del Sur abrió una investigación para determinar las causas de la muerte de la cantante, ocurrida el jueves.

Por el momento, el informe policial presentado en la comisaría de Namyangju, Gyeonggi (Corea del Sur), revela que la artista habría ido al baño poco antes de las 10:00 de la noche, alegando que no se sentía bien y allí fue encontrada desmayada.

"Park Boram falleció repentinamente el 11 de abril. Estamos profundamente entristecidos de transmitir la noticia y expresar nuestras condolencias a los miembros de su familia", informó Xanadu Entertainment, su agencia de representaciones.

Sus amigos contaron que la joven fue al baño y que al pasar el tiempo y no regresar una de las personas presentes fue a ver cómo estaba, y la encontró encorvada sobre el fregadero, inconsciente.

De inmediato llamaron de inmediato a emergencias mientras intentaban mantenerla viva.

Al llegar los paramédicos al lugar decidieron trasladar a Park Bo Ram al hospital Guri de la Universidad de Hanyang, en donde fue declarada fallecida a las 11:17 de la noche.

La policía solicitó una autopsia con el Servicio Forense Nacional para verificar la causa del deceso.

La muerte la encontró en momentos en que se preparaba para celebrar este año su décimo aniversario en la industria musical.

Park Boram ingresó a la industria del k-pop a los 17 años, compitiendo en 2010 en la serie de concursos de canto Super Star K2 como estudiante de secundaria aficionada a la música R&B y convirtiéndose en una de las finalistas más jóvenes antes de terminar en octavo lugar, reseñó el portal Exitoina.perfil.com.

Hizo su debut oficial en la escena el 7 de agosto de 2014, con el tema "Beautiful", con el popular rapero Zico, que alcanzó el número 2 en la lista de singles Gaon de Corea y le valió el honor de Artista del Año por la mejor canción de la lista de agosto en los Gaon Chart Music Awards de 2014, añadió Exitoina.perfil.com.

Park lanzó su primer EP, Celepretty, en abril de 2015, que incluía "Beautiful", "Sorry", "Pretty Bae " y "Dynamic Love ", entre otros temas.

Video 박보람 (Park Boram) - 예뻐졌다 (Feat. Zico of Block B) (BEAUTIFUL) MV. Video.



La cantante contribuyó en bandas sonoras de dramas coreanos: "Hyehwadong (or Sangmundong)" o "Please Say Something Even Though I Know It's a Lie", y colaboró con varios colegas como Eric Nam, el baladista Parc Jae Jung y el rapero Lil Boi, reseñó Exitoina.

En febrero de 2024, Park Boram lanzó una canción a dúo, "I Hope", con Huh Gaxk, para celebrar el 10º aniversario de su debut.