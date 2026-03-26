Andrea Aguilar se convierte en propietaria y directora de Miss Universo El Salvador

La modelo salvadoreña Andrea Aguilar, quien fue Miss World El Salvador 2024 y participó en Miss Universo Latina, se convirtió en propietaria y directora de Miss Universo El Salvador.

Luego de los casi dos años de gestión de de la estilista dominicana Magali Febles, la reina de belleza adquirió la franquicia en su país.

"El Salvador, la noticia que tanto esperaban ha llegado. Oficialmente bienvenidos a esta nueva era", escribió Aguilar en su cuenta de Instagram.

En abril de 2024, Febles asumió oficialmente la dirección del concurso.

Se recuerda que Febles fue responsable de la formación de Isabella García-Manzo, Florence Garcia y Giulia Zanoni en su intento por conquistar la corona de Miss Universo de 2023, 2024 y 2025 respectivamente.