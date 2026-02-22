Cristian Casablanca gana pelea contra Sr. Jiménez en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz

Dos personalidades de redes sociales se enfrentaron en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz en Santo Domingo.

El numerólogo Adrian Salcedo (Cristian Casablanca) ganó contra el influencer Yariel Jiménez (Sr. Jiménez) en una pelea producida por Capricornio TV.

Aunque Casablanca obtuvo el triunfo por tener mayor resistencia, el público afirma que Jiménez fue quien lanzó la mayoría de golpes hacia su contrincante, lo que provocó que terminara agotado y decidiera rendirse.

Al concluir, Jiménez retó a Casablanca a una revancha que está por determinarse.

Asimismo, los boxeadores profesionales Ángel Rosa y Freudi Franco también se enfrentaron en el ring del Teo Cruz.

El espectáculo deportivo, transmitido en vivo a través de YouTube, también contó con segmentos musicales que fueron protagonizados por el exponente urbano Ezzy R y el joven merenguero Ebenezer Guerra.