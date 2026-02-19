Los dominicanos que dicen presente en Premio Lo Nuestro 2026

Esta noche se celebra una edición más de Premio Lo Nuestro y los dominicanos han dicho presente. Figuras como Clarissa Molina, Santiago Matías, Gabi Desangles, Amara la Negra, Luz García, entre otros, han desfilado por la alfombra magenta de la premiación.

La actriz y comunicadora Clarissa Molina, es una de las conductoras oficiales de la ceremonia, mientras que Amara La Negra es la ‘host’ del 'livestream'.

Santiago Matías ‘Alofoke’ junto a Gabi Desangles, el Dotol Nastra están encargados del ‘backstage livestream’ y mantienen más de un millón de dispositivo conectados en YouTube.

Los presentadores de Premios Soberano, Georgina Duluc e Irving Alberti también dicen presente en el Kaseya Center de Miami, donde presentarán una categoría.

Tokischa llegó a la alfombra luciendo un diseño de Vivienne Westwood. Un vestido vintage en blanco, atrevido, disruptivo con un seno descubierto.

Crazy Design, Kiko el Crazy, Lomiiel, La Gigi, Tiby Camacho, Luz García, entre otros criollos han desfilado por la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro.

Romeo Santos y Prince Royce se presentarán en el escenario esta noche.

Entre los nominados de esta noche se encuentran Romeo Santos, Prince Royce, Yailin, El Alfa, Tokischa, Natti Natasha, Redimi2, Tercer Cielo, Barak, Lomiiel y Bulin 47, además de los productores Puyalo Pantera y Santiago Matías (Alofoke).