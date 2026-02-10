En Santiago se comenta: la situación en la calle del Sol

El icónico restaurante Pez Dorado corre el riesgo de desaparecer, siendo este establecimiento parte de la historia de sesenta años de nuestra Hidalga ciudad. Allí se disfruta de una de las más exquisitas comidas del mundo, con platos mayormente chinos y un menú internacional distinto y muy gourmet, que permite a los comensales saborear propuestas únicas que deleitan el paladar.

Las atenciones de sus mozos son maravillosas: la mayoría lleva décadas sirviendo en el lugar, conocen a los clientes habituales, los saludan por sus nombres y recuerdan sus preferencias, tanto en alimentos como en bebidas. Y lo mejor de todo son las atenciones personalizadas de Jorgito, su propietario, un excelente ciudadano chino, aplatanado dominicano.

Ahora resulta que para entrar a este tradicional restaurante hay que hacerlo por un improvisado callejón, porque han cerrado la emblemática calle Del Sol de Santiago, que lleva muchos meses desbaratada en el intento de convertirla en peatonal. Pero eso no es todo: el negocio posee su propio parqueo en un solar ubicado en la esquina de las calles Del Sol y Cuba, y las autoridades quieren adquirirlo a la mala para instalar transformadores. ¡Qué pena que esto esté ocurriendo!

calle del sol

No sé cómo se le ocurrió a alguien convertir la calle Del Sol en peatonal. No tiene lógica, cuando en la misma zona existe otra con el mismo concepto: la Benito Monción.

Recuerdo cuando iniciaron su arreglo; fue un dolor de cabeza para los negocios y los residentes del área. Hoy esa zona se ha convertido en un ambiente cultural, cerca de la Catedral y otros espacios de esparcimiento. A propósito, muchos comercios de la parte céntrica de la ciudad, incluyendo los de la calle intervenida, han desaparecido.

el carnaval de la vega

Con la llegada de febrero se inició el gran entretenimiento carnavalesco del Cibao: el carnaval de La Vega. La primera salida contó con la animación del salsero Yiyo Sarante y la música urbana de Shadow Blow. Todos los domingos de este mes, los amantes de estas fiestas disfrutan de la alegría del carnaval más popular del país, que congrega personas de distintos lugares, incluso del extranjero. Muchos veganos que residen fuera aprovechan esta época para vacacionar en su pueblo. Así de popular es este evento.

águeda

Águeda Alejo, la primera mujer en dirigir la Asociación de Locutores de Santiago, ganó las elecciones con su plancha “Alejandro Sánchez”, en honor a un ícono de la locución regional que hizo historia con su programa “Santiago en Coche”.

Águeda conquistó nuevamente las elecciones con una amplia mayoría de votos. Es una gran dama: solidaria, dinámica, amable, atenta y servicial. En sus manos está el destino de la ALS, y sin duda está bien encaminado.

LOS HOMBRES EN EL SUPER

Lo que está de moda es ver a los hombres conduciendo sus carritos en los supermercados, haciendo sus compras para luego ponerse el delantal y convertirse en chefs.

Antes solo hacían barbecue; ahora inventan platos gourmet. Hoy se ven más caballeros que damas haciendo compras. Antes solo adquirían antojos, quesos, embutidos y buenos vinos; ahora llenan sus carritos con ingredientes variados y creativos.