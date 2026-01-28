Nadia Ferreira y Marc Anthony esperan a su segundo hijo

La ex Miss Paraguay Nadia Ferreira y el multipremiado artista puertorriqueño Marc Anthony revelaron que tendrán su segundo hijo.

La pareja, que este 28 de enero celebran su tercer aniversario de bodas, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

"¡Feliz 3er aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribió Ferreira en una publicación en Instagram.

El salsero y la modelo se casaron en 2023, un año después de anunciar su noviazgo, aunque se conocieron en 2016 cuando ella tenía 16 años y él 47 y se tomaron una fotos durante su concierto en Paraguay.

En junio de 2023, Marc y Nadia recibieron Marco, el séptimo retoño del cantante y el primogénito de la exreina de belleza.