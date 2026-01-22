Romeo Santos y Prince Royce reciben discos de oro por el éxito en España de su álbum conjunto

Durante su visita a España previo a la gira que realizarán durante el verano en el país europeo, Romeo Santos y Prince Royce dos discos de oro por el éxito en España de su álbum conjunto "Better late than never" ("Mejor tarde que nunca").

Los artistas de origen dominicano estuvieron este miércoles en el programa español "La Revuelta", donde hablaron sobre su colaboración, los rumores de enemistad y el patrimonio de ambos.

Fue el conductor del espacio David Broncano quien sorprendió a los cantantes con el reconocimiento.

Romeo y Royce recibieron Disco de oro en España.Foto: Instagram

Como de costumbre, Broncano cuestionó a los bachateros sobre su patrimonio, con lo cual Santos bromeó diciendo: "Yo tengo cinco hijos". Así, dejó claro que Royce podría ser más rico porque aún no es padre.

Royce y Santos también desataron carcajadas entre el público cuando admitieron ser "muy malos bailando". Además de haber "sincronizado" su actividad sexual tras unirse para hacer el disco e irse de gira por el mundo.

Asimismo, "El Rey" y "El Príncipe" afirmaron que nunca existió una enemistad entre ellos y que las especulaciones y peleas de los fanáticos no afectó su relación de amigos.