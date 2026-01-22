Julio Iglesias solicitó visados turísticos para empleadas dominicanas que trabajaron como domésticas en España

En 2021, Julio Iglesias solicitó al consulado español en República Dominicana visados Schengen para varias empleadas trabajaban con él en su mansión de Punta Cana y a las que trasladó temporalmente a su casa de Marbella, España.

El medio elDiario.es tuvo acceso a la carta que el artista envió al cónsul de ese momento en República Dominicana, donde reconocía de forma explícita que la finalidad del viaje era laboral, identificaba a las trabajadoras como empleadas suyas y se comprometía a cubrir alojamiento, manutención, viajes, seguro y cualquier gasto médico o de emergencia.

El visado que se le otorgó fue tipo Schengen C, un visado que permite visitas de turismo, negocios, tratamientos médicos, prácticas no laborales y estudios cortos, pero no el empleo remunerado.

De acuerdo a la investigación del citado medio, tres empleadas fueron trasladadas desde República Dominicana a España “sin contrato ni alta en la Seguridad Social, con jornadas de más de 12 horas, casi sin posibilidad de libranza o de salir fuera de la casa en la que se encontraban, y con salarios de apenas unos cientos de euros mensuales”.

elDiario.es contactó al cónsul de España en República Dominicana en 2021, Pablo Gómez de Olea, quien aseguró que este visado es el que suele utilizarse para el personal doméstico contratado en origen que es trasladado temporalmente a España junto con su empleador.

“No se hizo solo con Julio Iglesias, si tienes una empleada y quieres llevarla a España se da un visado de corta duración, no un visado de trabajo, siempre que se cumplan las condiciones para ese visado de corta duración”, dijo el diplomático.

Carolina (nombre ficticio), una de las mujeres cuya identidad aparece en ese documento entró a trabajar en la mansión de Punta Cana en marzo de 2021 y después de unos meses le ofrecieron moverse temporalmente a Marbella.

“Ellos (el personal de Julio Iglesias) hicieron todo. Nosotras simplemente vinimos a que nos tomaran las huellas, la firma, la foto y a entregar los papeles. Yo recuerdo que no nos querían aceptar los papeles en el consulado porque faltaba más evidencia de lo que íbamos a hacer allá, porque en República Dominicana es muy difícil conseguir una visa, ya sea de trabajo o de turismo. Entonces ellos vieron que faltaban más cosas y al final le dijeron que ese proceso no podía hacerse como visa de trabajo, sino que era mejor hacerlo de turismo. Y así lo hicieron”, dijo la mujer al medio español.

ACUSACIONES CONTRA JULIO IGLESIAS

Dos antiguas trabajadoras -una empleada de hogar y una fisioterapeuta- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por 'elDiario.es' en colaboración con Univisión Noticias.

Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021, cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

La empleada, que ha asegurado haber sufrido penetraciones, sostiene que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. "Me usaba casi todas las noches", dice en una entrevista con los medios investigadores.

"Me sentía como un objeto, como una esclava", añade. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de "condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias".

Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales "fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables", recoge la publicación que asegura que "sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos".

Los hechos descritos por dos de las trabajadoras habrían tenido lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman esas dos extrabajadoras.