Premio Lo Nuestro 2026: Más de 25 nominaciones para dominicanos

Los dominicanos vuelven a ocupar espacios privilegiados dentro de premiaciones internacionales. Hoy, Univision reveló la lista de nominados de Premio Lo Nuestro 2026, donde un total de 26 menciones son celebradas por artistas de origen criollo. Entre ellos, Romeo Santos, Prince Royce, Yailin, El Alfa, Tokischa, Natti Natasha, Redimi2, Tercer Cielo, Barak, Lomiiel y Bulin 47, además de los productores Puyalo Pantera y Santiago Matías (Alofoke).

En Canción del Año y Canción del Año-Tropical, Natti Natasha está nominada con "Desde hoy", que el año pasado se convirtió en el tema tropical más escuchado en la radio de Estados Unidos y pertenece a su álbum "En Amargue", por el cual figura en Álbum del Año-Tropical, donde compite con Prince Royce (con el álbum "Eterno").

Asimismo, Natti, Yailin y Tokischa comparten la categoría Artista Femenina del Año-Urbano y Mejor Canción Dembow junto a otros compatriotas como Puyalo Pantera, El Alfa, Lomiiel y Bulin 47.

De manera individual, Yailin goza de una nominación en Artista Revelación del Año Femenina, Prince Royce en Álbum del Año con "Eterno", Tokischa en "De Maravisha" junto a Nathy Peluso y Romeo Santos en La Mezcla Perfecta del Año con "Khé?", su colaboración con Rauw Alejandro, y Premio Lo Nuestro del Año.

Igualmente, en Mejor Canción Trap/Hip-Hop - Urbano se debaten los demás "Tokischa Remix", de Tokischa, y "Bum bum", de El Alfa, Jon Z y Alofoke Music.

MÚSICA CRISTIANA

Las agrupaciones Tercer Cielo (la pareja de esposos Juan Carlos Rodríguez y Evelyn Herrera) y Barak y el rapero Redimi2 están nominados en los Música Cristiana-Canción del Año con el tema "Todo va a estar bien" y "Alabaré" respectivamente.

La ceremonia de premiación de la edición número 38 de Premio Lo Nuestro se transmitirá el jueves 19 de febrero a las 7 p.m. ET por Univision en los Estados Unidos y podrá verse en streaming a través de ViX en América Latina. Las votaciones estarán abiertas desde el 13 de enero hasta el 27 de enero de 2026 en www.premiolonuestro.com/vota, y la ceremonia se llevará a cabo el 19 de febrero de 2026 en Miami, FL.