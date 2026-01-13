Alofoke Music logra su primera nominación internacional en Premio Lo Nuestro 2026

Alofoke Music celebra un momento histórico en su crecimiento internacional al recibir su primera nominación a Premio Lo Nuestro 2026. El sello fue nominado en la categoría Mejor Canción Trap/Hip Hop por “Bum Bum”, interpretada por El Alfa y Jon Z.

La nominación llega tras un 2025 donde Alofoke Music impulsó lanzamientos virales que dominaron YouTube en República Dominicana, Estados Unidos y otros mercados clave. Entre ellos destacan “No estamos hablando de ti”, que superó el millón de reproducciones en 24 horas y se posicionó como el #2 en YouTube República Dominicana; “Me tocó verte brillar”, que alcanzó el #1 en República Dominicana y lideró la lista de Trending Music Videos Worldwide de YouTube; y “Agüita e’ coco”, que fue tendencia en 17 países y llegó al #1 en múltiples territorios. Estos éxitos se suman al desempeño viral previo de temas como “Que las cosas fluyan” y “Piraña”.

Días antes del anuncio de la nominación, "La Casa de Alofoke: El Afterparty", un especial transmitido en alianza con Univision, conectó a más de 1.7 millones de espectadores de forma simultánea en plataformas digitales, convirtiéndose en la primera reunión oficial del elenco de "La Casa de Alofoke 2" y estableciendo nuevos récords de audiencia online.

Liderado por Santiago Matías (Alofoke), uno de los empresarios más influyentes del entretenimiento, el sello ha fortalecido su alcance tras formalizar una alianza estratégica con Sony Music Centroamérica y el Caribe, ampliando su distribución y visibilidad internacional. En paralelo, el éxito de "La Casa de Alofoke 2", que rompió el Récord Guinness por la transmisión en vivo más larga del mundo, ha funcionado como un motor cultural y digital que amplifica de manera orgánica el impacto de los lanzamientos musicales.

Premio Lo Nuestro celebrará su edición número 38 el jueves 19 de febrero a las 7 p.m. ET por Univision en los Estados Unidos. Las votaciones estarán abiertas desde el 13 de enero hasta el 27 de enero de 2026 en www.premiolonuestro.com/vota.