Edwin Encarnación: "No tengo hijos en camino fuera de mi matrimonio" con Karen Yapoort

El expelotero de Grandes Ligas Edwin Encarnación desmintió los rumores que circulan en redes sociales desde hace varias semanas sobre el supuesto hijo que espera con otra mujer.

A través de un comunicado publicado este viernes en sus redes sociales, Encarnación aclaró: "No tengo hijos en camino fuera de mi matrimonio". De igual manera, pidió respeto para su esposa, la comunicadora Karen Yapoort, con quien lleva casi 9 años casado.

"Mi esposa y mis hijos son mi razón de ser, por ellos trabajo, lucho y doy la cara todos los días. No voy a permitir que se les falte el respeto ni que se les involucre en rumores malintencionados", sentenció.

La pareja, que se casó en noviembre de 2017 en una lujosa boda en Casa de Campo, ha procreado dos hijos, Ever, de 6 años, y Eiren Elif, de 4.

Se recuerda que las especulaciones de separación entre Yapoort y Encarnación tomaron fuerza cuando ninguno se dejó ver en redes sociales en su aniversario de bodas hace dos meses, además tampoco compartieron sus acostumbradas fotografías familiares de Navidad.