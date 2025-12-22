Dannelis Veras anuncia su compromiso

La comunicadora Dannelis Veras anunció su compromiso con su novio, el empresario inmobiliario Jordi Amargós.

"Hoy celebro un sí que nació primero en el corazón de Dios. El amor que Él soñó, el hombre que puso en mi camino, y una historia escrita con propósito desde el cielo", inició Veras en una publicación en su cuenta de Instagram, donde también compartió fotografías de la propuesta que su pareja organizó en la playa.

"Este compromiso es más que una promesa entre dos personas; es un acto de fe. Una confirmación de que para Dios no hay imposibles y que cuando Él une, lo hace en propósito, para bendecirnos y para ser bendición a muchos", añadió.

Veras es madre de un niño, fruto de su anterior matrimonio.

La exconductora de "De Extremo a Extremo" estuvo casada durante 3 años y se divorció en 2022.

Se recuerda que Veras fue parte del elenco de "El Mismo Golpe" junto a Jochy Santos y luego pasó a la televisión como animadora en "De Extremo a Extremo", donde se destacó hasta agosto del 2020.