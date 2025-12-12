Gabi Desangles busca una disculpa y sanción económica con querella contra Tamara Martínez

Gabi Desangles habló por primera vez tras lograr que el tribunal del Distrito Nacional impusiera garantía económica de 200 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país a Tamara Martínez como medida de coerción en caso por difamación e injuria.

En espera de un juicio de fondo, Desangles explicó la mañana de este viernes en "Esto no es radio" que busca que Martínez se disculpe con ella y se retracte de las declaraciones que generaron la querella en parte civil al presuntamente incurrir en las violaciones que establece la Ley de Delito de Alta Tecnología.

Por su lado, el abogado de la parte querellante, Ángel Leonel Canó, afirmó que también espera que el juez obligue a Martínez al pago de una sanción económica como compensación por los gastos que ha tenido su cliente con el proceso legal.

"Yo sí estaba dispuesta y tenía la intención de que se pudiera llegar a algo, sin que tuviéramos que llevar todo este proceso, que es costoso, cansón, desgastante. Mi única petición era que ella (Tamara Martínez) se retractara públicamente, esa era mi única petición, que ella dijera que lo que estaba diciendo era mentira, yo no le estaba pidiendo más nada", dijo Desangles.

Desangles señaló que Martínez negó que estuviera hablando de ella en el programa de radio "Fogaraté", donde se refirió a su vida privada, destacando que duante la audiencia de ayer tuvo el mismo alegato.

"Para mi familia esto ha sido terrible y por eso fue que tomé la decisión de llegar hasta aquí, porque acuérdense que yo soy hija, soy amiga, soy nieta, hermana", confesó.