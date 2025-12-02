Miley Cyrus se compromete con Maxx Morando tras 4 años de relación

La cantante Miley Cyrus se comprometió con el músico Maxx Morando tras 4 años de relación.

El medio Page Six confirmó la noticia luego de los rumores que circulaban desde este lunes por el anillo que Cyrus lució en su mano durante su paso por la alfombra roja del estreno de la película “Avatar: Fire and Ash” en Los Ángeles, donde estuvo acompañada por su novio.

La pareja posó ante la prensa "mientras ella se aseguraba de que su espectacular diamante", señaló el portal. La joya de oro amarillo de 14 quilates fue diseñada por Jacquie Aiche, según contó su representante, Francesca Consulting.

El padre de Maxx, Dan Morando, felicitó a la pareja por su compromiso.

La intérprete de "Flowers" fue vista con el anillo por primera vez el 23 de noviembre, día de su cumpleaños número 33: "Los 33 ya brillan gracias a la calidez de tus dulces deseos de cumpleaños. Este año solo quiero reírme más con la gente que me hace sonreír. Los quiero a todos".

Cyrus confirmó su noviazgo con Morando en noviembre de 2021 al asistir juntos al desfile de moda "Love Parade" de Gucci.

Se recuerda que Cyrus se separó de Liam Hemsworth en 2020 después de dos años de matrimonio y 10 años juntos.