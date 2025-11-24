Miss Jamaica está en cuidados intensivos tras sufrir caída en preliminar de Miss Universo 2025

Gabrielle Henry, representante de Jamaica, continúa hospitalizada tras caerse en el escenario mientras desfilaba en traje de gala en la noche preliminar.

La organización Miss Universo Jamaica (MUJO) informó que la modelo “no está bien” como ellos habían pensado y tendrá que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante al menos de siete días.

“Esta es una actualización oficial con respecto a la condición médica de la Dra. Gabrielle ‘Gabby’ Henry, quien permanece hospitalizada en Tailandia. Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, que actualmente se encuentra en Tailandia con su madre, Maureen Henry, aconsejó a la organización sobre los últimos acontecimientos”, publicaron el viernes 21 de noviembre.

La hermana de la beldad jamaiquina dijo a la organización: “Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde”.

La MUJO pidió oraciones por la salud de Henry. “Durante este momento profundamente difícil, la Organización de Miss Universo Jamaica está pidiendo seriamente a los jamaiquinos en casa y en toda la diáspora para que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones. También alentamos a los amigos, seguidores y buenos deseos en todo el mundo a unirse para levantarla en amor, fuerza y esperanza”.

Se recuerda que la candidata fue trasladada de emergencia en camilla tras sufrir aparatosa caída durante la ronda preliminar del certamen en Tailandia.

En un comunicado enviado a USA TODAY el miércoles 19 de noviembre, el presidente de Miss Universo Raúl Rocha Cantú visitó a Henry y confirmó que se encuentra estable tras sufrir "un par de heridas leves".

"Estuve allí con su familia y con ella, y afortunadamente no tiene huesos rotos y está recibiendo buena atención", escribió en ese momento Cantú en una publicación de Instagram.