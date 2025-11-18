Jennifer Ventura: la ingeniera que busca la segunda corona universal para RD

Jennifer Ventura podría ser la reina que le traiga a República Dominicana su segunda corona universal. La beldad criolla representa a nuestro país en Miss Universo 2025.

Será este jueves 20 de noviembre que la danesa Kjær corone a su sucesora en Tailandia. El certamen se transmitirá en República Dominicana a través de Telemedios, canal 8, a las 8:30 de la noche.

¿Quién es Jennifer Ventura?

Ventura, de 27 años, es graduada en Ingeniería Civil con doble titulación de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y la Florida International University (FIU). Tiene una maestría en Gestión Empresarial por la Universidad IMF de Madrid y varios diplomados en edificaciones seguras, evaluación de riesgos, alta gerencia y dirección de proyectos.

Habla dos idiomas: Inglés y Español.

La modelo siempre quiso ser Miss, pero con la muerte de su madre en la tragedia del Jet Set, el pasado 08 de abril encontró un mayor propósito para cumplir su sueño.

"Lo primero es que era un sueño que tenía desde pequeña que pensaba que se iba a quedar en el cajón de los recuerdos, pero la vida se fue moviendo de una forma extraordinaria creando un propósito con sentido", expresó hace unos meses en entrevista en el programa "Trukamelo"

"En ese propósito, surgió mi madre que es mi motivación, mi motor y siempre lo va a ser, no importa que no esté conmigo físicamente, y después de su pérdida que lamentablemente tuvimos en la tragedia de Jet Set, entendí que su muerte iba a ser el propósito mayor para yo caminar en este sendero nuevo y estoy segura que va a transformar mi vida y muchas vidas más", afirmó.

Como directora ejecutiva de la empresa constructora Ventmar, Jennifer ha impulsado la participación femenina en un sector tradicionalmente dominado por hombres. Desde su posición, ha creado empleos y promovido la inclusión y la capacitación.

Ventura impulsa la iniciativa, "La Corona Brilla con el Autismo", enfocada en promover la inclusión y ofrecer recursos de apoyo a familias de niños con autismo en la República Dominicana.

Fue el pasado 10 de agosto que la modelo se coronó como la mujer más bella de República Dominicana.