Actor de “Avengers” es acusado de acoso sexual

El actor estadounidense Jeremy Renner, conocido por interpretar a Hawkeye en “Avengers”, fue acusado de acoso sexual y amenazas por la cineasta china Yi Zhou, con quien trabajó recientemente en un documental.

De acuerdo con el testimonio de Zhou, el incidente habría ocurrido en junio pasado, poco después de colaborar profesionalmente. La directora compartió en sus redes sociales una serie de mensajes y capturas de pantalla en los que asegura que Renner le envió imágenes íntimas sin su consentimiento y que, al confrontarlo, él la amenazó con llamar a las autoridades migratorias.

Zhou acompañó sus declaraciones con supuestas conversaciones y fotografías, lo que rápidamente generó repercusión en medios internacionales. Sin embargo, el actor negó rotundamente las acusaciones.

En un comunicado publicado por la revista People, el equipo legal de Renner calificó los señalamientos como “falsos y altamente difamatorios”, y sostuvo que la denuncia responde a un resentimiento personal de la cineasta, después de que el actor rechazara sus insinuaciones románticas.

“El hecho real es que la Sra. Zhou ha acosado y perseguido a mi cliente de manera implacable y agresiva durante meses, sin reciprocidad alguna, salvo un breve encuentro consensuado el 12 de julio de 2025”, afirmó el abogado del intérprete.

Hasta el momento, Yi Zhou no ha respondido al comunicado del representante legal de Renner, aunque en su publicación inicial instó a continuar apoyando el movimiento Me Too.