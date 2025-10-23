Edesur dice ha atendido 19 reclamos de Cheddy García y su facturación se trata de "consumo reales"

Edesur Dominicana respondió a los reclamos públicos realizados por la actriz y humorista Cheddy García, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones presuntas irregularidades en la facturación de su servicio eléctrico.

En un comunicado, Edesur afirmó que, tras múltiples inspecciones técnicas, no se han detectado irregularidades ni fallas en los medidores o el sistema de facturación que justifiquen ajustes o correcciones en los montos cobrados.

“No hemos detectado irregularidades técnicas ni de medición que ameriten reajustes en los balances facturados”, indicó la distribuidora

Según la empresa, desde el año 2016 ha atendido un total de 19 reclamos presentados por García, tanto de manera pública como a través de los canales formales de servicio al cliente. En todos los casos, asegura Edesur, las inspecciones y evaluaciones han determinado que se trata de consumos reales, ajustados a las tarifas aprobadas por la Superintendencia de Electricidad.

La humorista mantiene dos contratos de servicio con la distribuidora: uno correspondiente a una residencia ubicada en el Distrito Nacional, y otro relacionado con una finca en Villa Altagracia.

En el caso de su vivienda, la empresa informó que ha realizado más de seis visitas técnicas en el último año, sin encontrar anomalías. Los registros de consumo, según Edesur, muestran importes que han oscilado entre RD$2,810.70 y RD$9,842.03 entre septiembre de 2024 y octubre de 2025.

La compañía explicó que el aumento registrado en la factura del mes de septiembre, motivo del reclamo más reciente de García, se debió a que su consumo superó los 700 kilovatios hora (kWh), lo que generó un cambio de rango tarifario y, por ende, un incremento de aproximadamente 30 % en el importe facturado.

“Tras la revisión del caso, se le comunicó que el aumento se debió a un consumo que sobrepasó los 700 kilos, aplicándose el cambio de rango tarifario, al superar el límite subsidiado”, detalla el comunicado.

Respecto al contrato correspondiente a su finca, Edesur señala que la artista ha presentado tres reclamos por facturación alta en los meses de diciembre de 2024, febrero y julio de 2025. Los montos facturados en ese inmueble han variado entre RD$1,157.09 y RD$9,605.75, de acuerdo con los registros del periodo octubre de 2024 a octubre de 2025.

La distribuidora indicó que, tras una última inspección realizada en octubre pasado, no se hallaron fallas en la acometida ni en el medidor, pero sí se detectó una bomba de agua encendida de forma continua, lo cual pudo haber incidido en el consumo eléctrico reportado.

Edesur reitera que, tras un análisis técnico y comercial exhaustivo, los montos cobrados a Cheddy García se encuentran dentro de los parámetros normales de consumo histórico, por lo que no procede ningún tipo de ajuste en la facturación.

Los reclamos de Cheddy

Recientemente, García compartió en su cuenta de Instagram dos videos donde aparece en una oficina de Edesur Dominicana para reclamar una factura de electricidad de su residencia de Santo Domingo.

Visiblemente molesta, la actriz expresó su queja frente a varias empleadas de la empresa generadora de energía tras la respuesta que recibió a su más reciente notificación sin saber si alguien evaluó el problema.

“La factura otra vez que puse en reclamación no prosperó, no prosperó y nadie fue, yo no recibí a nadie allá, o sea el técnico yo nunca lo vi, pero no prosperó, ¿cómo yo sé que el técnico fue? Sí, que me la van a contar hoy me llamaron, que venga a pagar que no prosperó y nunca prospera”, dijo.

Asimismo, explicó que los fines de semana está en su villa de Villa Altagracia y no en Santo Domingo, por lo que entiende que no consume energía eléctrica para el monto que debe pagar cada mes en sus propiedades.

“Comencé pagando dos mil y pico de pesos y ya voy por 10 mil, 15 mil y hasta 17 mil pesos más la de Maimon. Díganme si eso no es un robo, cada vez que yo venga aquí les voy hacer un video. ¡No prosperó la factura! Yo no sé hasta dónde es que vamos a llegar con este gobierno y con Edesur, el gobierno y Edesur no prosperó. ¡Y Protecom tampoco próspera!”, concluyó.