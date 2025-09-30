Madonna revela que contempló suicidarse mientras luchaba por la custodia de su hijo

La cantante estadounidense Madonna contempló el suicidio durante la batalla por la custodia de su hijo Rocco Ritchie, fruto de su matrimonio con el cineasta inglés Guy Ritchie, según relató la propia artista en el pódcast ‘On Purpose’ del británico Jay Shetty.

«Hubo momentos en mi vida en los que quise cortarme los brazos. De hecho contemplé el suicidio», manifestó Madonna, que detalló, en la que es su primera entrevista en pódcast, qué ocurrió durante «la batalla por la custodia» de Rocco.

Ese momento, prosiguió, fue «uno de los más dolorosos» de su vida y aseveró que llegó a pensar que era mejor que la «matasen» antes de que le «quitaran» a su hijo.

«Estaba de gira en ese momento, así que tenía que subir al escenario todas las noches. Me quedaba tirada en el suelo de mi camerino, sollozando. De verdad pensé que era el fin del mundo. No podía soportarlo. Simplemente no podía soportarlo», explicó.

Madonna y Guy Ritchie contrajeron matrimonio en 2000 y en 2008 se divorciaron, mientras que la lucha por la custodia de su hijo Rocco, que tiene 25 años, se extendió hasta 2016, cuando se alcanzó un acuerdo para que el menor residiera en Londres con su padre.

La ‘reina del pop’, de 67 años, sostuvo que fue su espiritualidad lo que le ayudó a mantenerse estable en esos momentos y añadió que ella y Rocco son ahora «buenos amigos».

«Me alegra decir que soy muy buena amiga de mi hijo, pero entonces no lo veía», dijo.