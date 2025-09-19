Figuras provocan incomodidades en pueblos dominicanos

En más de una ocasión, figuras del entretenimiento y la vida pública han protagonizado inconformidades sobre las condiciones y el desarrollo de los pueblos.

Brea Frank, Tokischa, Caro Brito y Alberto Vargas han confrontado situaciones en San Pedro de Macorís, Montecristi, Jarabacoa y Santiago de los Caballeros, donde sus pronunciamientos sobre temas particulares han provocado diversas reacciones.

El caso más reciente es del comunicador Brea Frank, quien manifestó su indignación al enterarse de que San Pedro de Macorís contará con un cine antes que San Cristóbal, lugar del que es oriundo.

“En San Cristóbal hay más cuarto (dinero) que en San Pedro y no es posible que vayan a construir un cine primero que en San Cristóbal”, expresó.

Las expresiones de Brea Frank no cayeron del todo bien en muchos ciudadanos de San Pedro, que se sintieron que la comparación no es justa y lo sintieron como un menosprecio.

El comunicador Maicol Nova salió al frente para responder a este comentario: “Estoy de acuerdo con él en cuanto a que san Cristóbal merece un cine”.

Sin embargo, le recordó las bondades de su tierra natal: “Es una ciudad muy trabajadora, tenemos ingenios, universidades, Cemex, César Iglesias, un equipo de pelota invernal, turismo, productores de energía, siembra y ganadería”.

Nova destacó que uno de los mayores orgullos de los petromacorisanos es el talento beisbolero.

“Es la ciudad del mundo que más peloteros le han firmado en Grandes Ligas”, puntualizó. Entre ellos mencionó a Robinson Canó, Fernando Tatis, Alfonso Soriano y Sammy Sosa.

Brea Frank

Nova invitó a Frank a visitar San Pedro para palpar de cerca sus virtudes y que se disculpe públicamente en el nuevo malecón. Esta semana, Caribbean Cinemas anunció que iniciará operaciones en San Pedro de Macorís y contará con seis salas equipadas con tecnología de última generación, diseñadas para ofrecer una experiencia audiovisual de la más alta calidad.

Las instalaciones estarán ubicadas en Interplaza San Pedro de Macorís, y abrirá sus puertas en 2026.

Caro BritoCortesía

EN MONTECRISTI

El 19 de abril de 2023, en medio de una rueda de prensa en Montecristi, la presentadora colombiana Caro Brito recibió insultos del público, que no perdonó las expresiones despectivas que había hecho sobre el lugar días atrás.

Todo empezó cuando en una transmisión del programa radial “La Máxima Radio Show”, Brito explicó que no salió en Semana Santa porque ella y su pareja decidieron quedarse en casa, debido a que salir les implicaba “mínimo 10 mil dólares”.

Las declaraciones encendieron las redes y la atención pública cuando otra comunicadora, Vitaly Sánchez, comentó que había ido a Montecristi sin gastar tanto y le cuestionó en tono sarcástico: “¿Qué salida es que ustedes hacen?”. Ante esto, Brito respondió de forma ofensiva.

“Que pena que te humille de esta manera, pero tú nunca has alquilado una villa mi reina en Casa de Campo en Semana Santa y yo no me voy para un campo como Montecristi, porque ni soy de Montecristi ni tampoco voy a rastrería”.

La frase fue suficiente para la reacción del pueblo de Montecristi. Los ciudadanos propusieron declararla “no grata” de recibir en la provincia.

Tokischa se hizo fotos con poca ropa o provocativa frente a un altar de la Virgen en Jarabacoa.

CASO TOKISCHA

En 2021, la exponente urbana Tokischa generó un escándalo nacional tras posar semidesnuda en el Santuario de la Virgen de la Altagracia, ubicado en Jarabacoa, provincia La Vega. Las imágenes, en las que posó simulando actitudes sexuales, desataron el enojo de las autoridades locales y de gran parte de la comunidad católica.

El Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa reaccionó y, a través de un comunicado, rechazó la conducta de la intérprete. En el texto, calificaron a Tokischa como “irreverente e irrespetuosa”. La declaración oficial no se limitó a un simple señalamiento: el cabildo tildó de “repudiable” su accionar y advirtió que “no será pasado por alto por nuestro pueblo”.

Además, lamentaron que la cantante haya tenido que recurrir a lo que consideraron una “tan despreciable actuación para ganar notoriedad”.

“Estamos seguros de que nuestros jóvenes talentos del arte no imitarán tan errada actitud”, concluyó el comunicado.

Alberto Vargas es la cabeza del programa radial "Ritmo de la Mañana".Foto: Instagram

ALBERTO VARGAS EN SANTIago

En 2021, Santiago de los Caballeros fue objeto de una polémica provocada por los comunicadores Alberto Vargas y Wilson Sued.

Vargas, en su programa radial “El ritmo de la mañana” mencionó ciertas cualidades que, a su criterio, eran características de los nacidos en Santiago.

Sus expresiones no pasaron desapercibidas y provocaron la molestia de Sued, oriundo de esa ciudad.

El santiaguero usó su cuenta de Instagram para responder, publicando una imagen con las fotografías de Alberto Vargas y otros integrantes del programa, como Peter Vásquez, Adriana Gómez y Eduardo Santos.

Sued pidió a sus seguidores del Cibao tratar a esos comunicadores “con estilo”, mostrando su enfado. “Hay que tener tacto y ser un poco más inteligente”, escribió Wilson Sued en respuesta a los comentarios que hizo Alberto Vargas en el programa.

El comunicador santiaguero advirtió a sus seguidores que, si en algún momento se encontraban con los integrantes del espacio radial en su ciudad o en cualquier punto del Cibao, debían recordar lo que ellos pensaban de ese territorio.

Según explicó, no solo se trataba de Vargas, sino también de sus compañeros del elenco.

“Ya ustedes saben lo que piensan de ustedes y este territorio. Así mismo me lo tratan por fa. Ah, y con estilo como sabemos”, concluyó Sued.