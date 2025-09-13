Magali Febles dice perdió su apartamento por apoyar a Andreina Martínez

La directora del Miss Universo República Dominicana, Magali Febles habló sobre las controversias que la rodean.

Febles hizo referencia al caso de Andreina Martínez, Miss RD 2022 y segunda finalista de Miss Universo.

“Yo invertí con esa”, afirmó la experta en belleza, al explicar que cuando Martínez fue coronada en 2021, no contó con el respaldo necesario, por lo que ella decidió utilizar recursos propios para prepararla.

Entrevista con Grace Reyes en “Sin Complejos”, Magali dijo que esa inversión la llevó incluso a perder su apartamento.

Asimismo, confesó que le dolió recibir ataques de parte de la modelo, pues asegura que entre ambas existían químicas.

Además, reveló que tenía preparado un programa de televisión en el que había invertido 50 mil dólares, pensado para incluir a la exreina, pero que esto se negó a participar.

A pesar de la controversia, Febles destacó que Martínez tiene “buenos sentimientos” y sugirió que sus decisiones pudieran estar influenciadas por terceros.

Cabe recordar que semanas atrás Andreina, declaró en una entrevista que su experiencia como Miss RD no fue buena debido al contrato que la vinculaba a la organización.