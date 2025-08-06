Magali Febles admite haber "enfermado" de covid a Andreina Martínez para que fuera después al Miss Universo

Luego que la Miss República Dominicana 2021 Andreina Martínez calificara de “horrible” su experiencia en el certamen de belleza nacional y hablara del contrato de tres años que todas las candidatas deben firmar, la directora de la organización, Magali Febles respondió.

Magali dijo que “enfermó” a Andreína para que pudiera ir al año siguiente de su reinado al Miss Universo: “Cuando a ella el país la atacó yo la defendí con uñas y dientes y la enfermé de covid para que ella pudiera trabajar porque si ella hubiese ido como ella ganó, ella jamás en la vida hubiese llegado a nada en Miss Universo y todo fue con consentimiento de ella”.

Febles explicó que todas la mujeres que participan en el Miss República Dominicana Universo deben firmar el mismo contrato que establece que las candidatas se quedan con el 70 por ciento de cualquier negociación comercial que realicen durante esos tres años y ella como agencia obtiene el 30 por ciento restante.

“Nosotros invertimos, yo pago franquicia, yo pago todo el vestuario, traje de gala, yo pago todo… entonces, es justo que luego recuperemos algo de toda esa inversión que se hace para cuando la candidata que entran aquí con 900, con 500, con mil seguidores, como fue el caso de Andreína, que ahora tiene casi 400 mil (seguidores)”, dijo Febles durante la rueda de prensa de presentación de la corona del certamen, que se realizará el domingo 9 de agosto.

Magali lamentó todo lo que ha pasado con la beldad dominicana “porque ella y yo siempre llevamos una excelente relación hasta el momento que ella (Andreina) viene y me dice que quiere rescindir el contrato y digo ‘no, porque yo trabajé para que tú fueras famosa y es justo que yo reciba mi comisión del 30 por ciento que está estipulado en el contrato”.

La preparadora de reinas expresó que no es justo que después que trabaje con una candidata, no le quiera pagar la comisión.

Contó que Martínez se quería ir a África a trabajar, pero no quería pagarle la comisión y prefirió que el contrato acabara.

“Todo el país vio cómo yo trabajaba con ella, yo parecía la sirvienta de ella”, aseguró.

La segunda finalista de Miss Universo 2022 habl{o sobre su experiencia en el concurso en el pódcast, Zuleika Viera.

"Si querías ir a Miss Universo, firmabas el contrato. Creí en mi sueño. Sabía que podía hacer algo grande por Miss República Dominicana... Y firmé. Y firmé mi vida", indicó.

Expresó: “Fue horrible. Me sentía miserable. Pero intentaba equilibrar esos sentimientos con mi rol como Miss República Dominicana. Quería que la gente recordara esa etapa con orgullo, aunque para mí fue un infierno”.