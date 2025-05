"El Torito" enmudece casi 30 segundos al recordar que un 27 de febrero se enfrentaba a la vida o a la muerte

No le salieron las palabras. Héctor Acosta (El Torito) enmudeció por casi 30 segundos cuando quiso recordar que un 27 de febrero enfrentó el primer paso de un proceso de salud que lo llevaría a la vida o a la muerte.

El bloqueo emocional aconteció la noche del jueves en el programa "En otro tono TV", que conduce Santiago Pito Acevedo a través de Yuna Visión, canal 10 de Bonao.

"El Torito" estaba recordando su proceso de lucha contra el cáncer, de manera específica cuando los doctores le informaron sobre el mal y le pusieron la fecha del 20 de enero para comenzar las quimioterapias.

Sin embargo, el cantante le pidió a los médicos que en vez del 20 de enero la quimio sea el 27 de febrero de 2024.

"Una semana más, pero ¿y por qué?", preguntaron curiosos los doctores. En ese momento le explicó que el 27 de febrero "es un día importante, el 27 se celebra en mi país el día de la independencia..."... Y ahí se quebró, no le salieron las palabras por casi treinta segundos.

Su deseo: "Yo quiero que cada 27 de febrero yo recordar que ese día fue mi primera quimioterapia, o más bien, mi experiencia con la vida o la muerte".

El 27 de febrero de 2024, a las 9:32 de la mañana el artista "estaba recibiendo mi primera quimioterapia".

Un año más tarde, en 2025, ya "El Torito" estaba "sentado en mi curul rebosante de alegría, celebrando la nueva oportunidad de vivir que Dios me ha permitido".

La noticia de su diagnóstico fue dada a conocer por el propio cantante en mayo de 2024, durante un concierto en el Coca Cola Music Hall en San Juan, Puerto Rico.

En diciembre de 2024, "El Torito" reveló que se había detectado un ganglio inflamado en su cuello, lo que llevó a una serie de exámenes médicos y a la decisión de someterse a una cirugía de amígdalas para descartar cualquier anomalía.

A principios de 2025 aseguró que había vencido la enfermedad, en un emotivo mensaje desde un hospital de Miami.

Agradeció a los médicos, enfermeras y a su familia por el apoyo incondicional que recibió durante todo el proceso.

"El cáncer no es una enfermedad, es un mensaje. Esta experiencia me ha enseñado a valorar cada día, a amarme más a mí mismo y a quienes me rodean", manifestó con emoción.

A pesar de su diagnóstico, el artista nunca dejó de lado sus responsabilidades como senador por la provincia Monseñor Nouel, donde fue reelecto en las elecciones de 2024.

En febrero de 2025, como agradecimiento a su público, Héctor Acosta inició la gira "Gracias Dominicanos", con presentaciones gratuitas en varias ciudades del país, incluyendo Santo Domingo, Santiago e Higüey.

Este sábado 17 de mayo se convertirá en profeta en su tierra al presentarse en su natal Bonao, en la avenida Libertad, como "un agradecimiento, primero a Dios y luego a todo su público por sus oraciones".

También servirá para celebrar su cumpleaños número 58, que cumplirá el 23 de mayo.