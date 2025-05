A$AP Rocky sobre embarazo de Rihanna: “Sinceramente, es una bendición”

"Es increíble, ¿saben?", dijo el copresidente de la gala, A$AP Rocky, a los periodistas que lo felicitaron después de que los medios informaran que la pareja estaba esperando su tercer hijo. "Es hora de mostrarle a la gente lo que estábamos tramando. Y me alegra que todos estén felices por nosotros, porque definitivamente estamos felices".

TMZ informó hoy que Rihanna y el rapero estaban esperando su tercer hijo. Un representante de Rihanna no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

Rihanna aún no ha caminado por la alfombra de la Gala Met. La artista lució su barriga con un conjunto azul claro ajustado en el hotel donde se preparaba para el evento.

“Sinceramente, es una bendición”, dijo Rocky a AP. “Porque, ya sabes, algunas personas, en otras situaciones, a veces pueden envidiar a otras. Pero hemos visto amor en general. Y somos muy receptivos a eso y lo apreciamos, ¿sabes? Eso es amor. Amor es amor”.

Rihanna revela su tercer embarazo en la Met Gala 2025Fuente Externa

La pareja comenzó a salir a finales de 2019 tras colaborar en el remix de "Cockiness (Love It)", en 2012, canción que interpretaron en los MTV Video Music Awards de ese mismo año.

Se recuerda que Rihanna dio a conocer su segundo embarazo durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl que se llevó a cabo el pasado 12 de febrero en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona (EE.UU.).