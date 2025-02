Mon Laferte confiesa: "Fui violada a los 7 años, a los 11 empecé a tomar y fumar cigarro"

La artista chilena Norma Monserrat Bustamante Laferte, mejor conocida como Mon Laferte, compartió una carta autobiográfica en sus redes sociales, donde confesó que fue abusada sexualmente desde que era una niña.

“Fui violada a los 7 años, a los 11 empecé a tomar, fumar cigarro y consumir marihuana, probé la pasta base a los 13, estudié en la D.320, almorzaba en la escuela y solo llegué a octavo básico. Empecé a trabajar a los 13 años y desde esa edad hasta los 18 fui abusada por un tipo 20 años mayor que yo, quien me vendía como mi manager; él se quedaba con la mitad de la plata. Durante ese tiempo canté en la calle, en bares, en las micros, en circos”, compartió la cantante en Instagram.

Mon publicó esta carta en repuesta a una denuncia de 500 artistas chilenos, entre los que se encuentran artistas visuales, quienes afirman que se han sentido desplazados por 'figuras del espectáculo' como Mon Laferte, quien el 14 de enero, inauguró su muestra Te amo, Mon Laferte Visual, dedicado a la obra pictórica que la cantante realiza desde hace muchos años, indicó El Tiempo.

"¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? ¿Naces, te haces, lo compras? Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de ná, pero la necesidad te enseña a ser más creativa, arreglártelas y a no pedir permiso. ¿se imaginan hubiera pedido permiso? Yo estaría muerta”, inició Mon.

La compositora explicó que le tocó salir a cantar para cuidar su abuela luego de que sufriera un derrame cerebral.

“A los 17 vivía sola con mi abuela, me tocó cuidarla después de un derrame cerebral que la dejó postrada, yo en las noches salía a cantar y con eso compraba pañales pa ella y a veces uno que otro vestido de la ropa usada pa cantar, aprendí a hacer maravillas cosiendo a mano”, escribió.

La artista continuó compartiendo que fue víctima de abusos por parte de un productor musical y siempre la trataron como una mujer sin talento, hasta que finalmente tomó valor y pudo huir de esta situación.

“Con 23 años y 4 palos que había juntado me fui a México, sin pitutos, sola con ganas de salir adelante. Cuando llegué a México me tocaron los años más difíciles del crimen organizado, salí escapando un par de veces de algún antro en Veracruz, canté covers en bares durante 8 años. Ganaba 300 lukas al mes. Con eso a veces le podía mandar plata a mi familia en Chile”.