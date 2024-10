En Santiago se comenta: Luis Vargas celebra sus cuatro décadas de historia

Luis Vargas cumplió 40 años en el arte y recientemente salió una entrevista en este periódico firmada por la redacción. Muy interesante. Recuerdo que hace unos años me dirigí a su residencia a entrevistarlo para mi programa de televisión, porque había sufrido un accidente automovilístico y le pregunté sobre los espejos que tenía en su habitación, varios, por cierto, incluyendo uno para verse desde su cómodo colchón, me dijo que yo era una entrometida.

Figúrense, me quedé normal, porque qué iba a hacer con ese personaje, esa vez la entrevista coincidió cuando se le hizo la prueba de ADN a sus hijos, que algunos, no recuerdo cuántos, no salieron de él, pero luego lo aceptó como suyos, porque le cogió cariño y tenía razón, ya los quería.

ITO BISONÓ

“Desde adentro: hacia el País que Queremos” es la más reciente obra de Víctor Bisonó, Ito, una figura que se ha destacado en la política como diputado y funcionario.

En la actualidad es el Ministro de Industria y Comercio, es todo un caballero en su trato con los demás, lo conozco desde hace tiempo, coincidíamos en eventos sociales, en especial en Santiago donde siempre viene, ya que su esposa es de aquí, de los León Jiménez. Les cuento que no es el primer ejemplar que escribe, es el quinto y en este mezcla las memorias personales y el análisis político, es un gran libro.

LOS MUSEOS

No podemos dejar que se destruyan los lugares donde vamos a recrearnos o a conocer nuestra historia, dos instituciones casi están por colapsar, el Archivo Histórico de Santiago y el Museo de la Fortaleza San Luis, ideado hace 19 años por el ya fallecido mayor generar Jorge García. Recuerdo con aquel entusiasmo que inicio ese proyecto, del cual involucro a muchas personas, una gran algarabía existía, se hacían actividades culturales, nos explicaban sobre las armas de fuego y otras historias, había un amplio plan, hasta para la diversión y tomar té, café o cocteles, dar un paseo y encontrarnos con amigos, también se presentaban exposiciones, que todavía hoy se realizan, muchas colecciones de piezas taínas y pictóricas, por igual cantidades de objetos del siglo pasado.

continuando

También Recuerdo que iba con frecuencia a buscar información al Archivo Histórico, donde el finado don Román Franco Fondeur, director en esa época, nos orientaba, nos hablaba de todo lo que aconteció en el país.

Recuerdo que nos decía todo sobre el Monumento de Santiago, con destreza, sabiduría y grandes deseos de enseñar. Hoy está gran obra arquitectónica se destruye, qué pena.

tenú restaurante

Les comento que Santiago está súper de moda, he escrito sobre varios restaurantes nuevos con grandes inversiones económicas.

En la urbanización La Moraleja, en una enorme casa con gran patio, que sirve de parqueo. inauguraron uno, precioso, decorado moderno, con un salón con aire acondicionado, colección de pinturas y muy bonito ambiente, al descubierto hay otro salón más amplio, también tiene un espacio para fumadores, al aire libre, pero cobijado y muebles cómodos. Lo que fuera una residencia, tiene piscina, que no se usa, solo forma parte de la decoración, un preciso bar y en la cocina se puede ver al chef y propietario, Gabriel Tejada, preparando los alimentos, muy exquisitos, el menú es corto, eso es bueno porque es más exclusivo y los ingredientes son de calidad. Los dueños son una pareja de esposos, santiaguenses y Gabriel estudió administración hotelera en la PUCMM, especializándose como Chef en el Perú, adquirió fama de buen cocinero en un reconocido restaurante en Casa de Campo, La Romana.

La noche que fui vi muchos jóvenes y adultos de la alta sociedad, este nuevo restaurante forma parte de lo novedoso de la ciudad Corazón. Hasta la próxima.