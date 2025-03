Celebran la primera parada del evento Padel

United Capital Puesto de Bolsa, evolucionó con su circuito 2025 al ser el primer torneo avalado por la Real Federación Dominicana de Pádel, iniciando con la primera parada que se llevó a cabo del 13 al 16 de marzo donde participaron más de 200 jugadores, en un ambiente competitivo y amistoso, en las categorías B y C femenina, y masculino A, B y C.

El inicio de la segunda edición del United Capital Padel Tour (UCPT), tuvo como escenario las instalaciones de Padel Social Club en Santo Domingo, consolidándose como una competencia de primer nivel, bajo la dirección técnica de Ernesto Martínez y Diego De Vecchis.

En la primera parada del UCPT 2025, solo 10 participantes lograron llevarse el título de campeones. A continuación, se detalla a cada uno de ellos:

Masculino

· Categoría A: Starlin Javier y Fernando Tous

· Categoría B: Alejandro Paulino y José Antonio Cortina

· Categoría C: José Peralta y Arturo Valerio

Femenino:

· Categoría B: Eva Brito y Karla Brito

· Categoría C: Silvia Ramírez y Amelia Gutiérrez

“Estamos orgullosos de ser el primer puesto de bolsa en realizar un torneo de este nivel por segundo año consecutivo en el país, ahora con el aval de la Real Federación Dominicana de Padel. Un avance que marca un hito en nuestro compromiso con el desarrollo del deporte en la República Dominicana.” expresó Javier Tejada, presidente de United Capital Puesto de Bolsa.

Asimismo, el torneo ha sido el punto de encuentro donde más de 500 espectadores, aficionados por el pádel, familiares y amigos, disfrutaron de la adrenalina de cada juego durante los cuatro días de la primera parada.

“United Capital Pádel Tour se ha convertido en una actividad especial donde destacan los valores de la excelencia y el trabajo en equipo, convirtiéndose en inspiración para todos los que forman parte de la experiencia” Comentó Marta Betances, vicepresidente ejecutivo de United Capital

En esta ocasión contaron con el apoyo de marcas aliadas como: Equifax, Banreservas, Seguros Crecer, Arajet, White Claw, Heineken 0.0, Juan Valdez Café, Fiji Water, Aeroambulacia, Panorama Jets, Volvo, Air Europa, Tremble Dominican Republic, Paddeo Sports, La Roche- Posay, Skin Studio, Ontol, Bullpadel, Caserío, Kah Kow, Gatorade Zero, Sonus, The Butcher Shop, Paletazo, Swing For a Cause, Listín Diario, Grupo SIN, y United Capital Puesto de Bolsa organizadores del torneo.

El recorrido continúa con su segunda parada en el mes de mayo en STI Racket Club en Santiago de los Caballeros. Para el mes de octubre se espera la tercera parada en Padel Galaxy Punta Cana, seguido por la gran final en noviembre, que se llevará a cabo en el Pádel Social Club de Santo Domingo.

Oscar Saladin, vicepresidente de negocios de United Capital, añadió: " Invitamos a todos a ser parte de esta experiencia única, que tiene como propósito Crear Valor para Todos, consolidando el pádel como un deporte clave en las diferentes zonas de la República Dominicana, que nos permite fortalecer nuestra presencia y conectar con nuestros clientes en cada región."