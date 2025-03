Fallece George Foreman, ícono del boxeo mundial

El ex campeón de peso pesado George Foreman, quien peleó y perdió contra Muhammad Ali en el icónico combate de boxeo "Rumble in the Jungle" de 1974 antes de recuperar el título dos décadas después, murió el viernes a los 76 años, anunció su familia en un comunicado.

"Con profundo pesar, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido George Edward Foreman Sr., quien partió pacíficamente el 21 de marzo de 2025, rodeado de sus seres queridos", dijo la familia de Foreman en un comunicado publicado en la página oficial de Instagram del boxeador.

Agradecemos las muestras de cariño y las oraciones, y solicitamos que se nos respete la privacidad mientras honramos la extraordinaria vida de un hombre que tuvimos la bendición de llamar nuestro.

Nacido en Texas el 10 de enero de 1949, Foreman creció en Houston. El hombre que lo crio se ausentaba con frecuencia y solía estar borracho. Foreman solo descubrió que J. D. Foreman no era su padre biológico después de ganar el campeonato mundial de peso pesado, cuando su verdadero padre, un veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial, se puso en contacto con él.

Cuando era adolescente, Foreman coqueteó con el crimen y abandonó la escuela a los 16 años.

"A los 13 años, George medía unos 1,88 metros, pesaba 90 kilos y era el terrorista del barrio", declaró su hermano menor, Roy, a la BBC en 2024. "Y cuando eres más grande y fuerte y te crees mejor que los demás, te impones".

A los 16 años empezó a practicar boxeo.

"Quería ser jugador de fútbol americano", dijo Foreman en su sitio web. "Probé el boxeo solo para demostrarles a mis amigos que no tenía miedo. Bueno, 25 peleas y un año después, ya era medallista de oro olímpico".

En los Juegos Olímpicos de México de 1968, Foreman, de 19 años, se ganó el oro en la categoría superpesada. Al celebrar su victoria final, diez días después de que sus compatriotas afroamericanos Tommie Smith y John Carlos hicieran el saludo del poder negro tras la final de los 200 metros en pista, Foreman ondeó una bandera estadounidense en el ring.

Con 1,93 m (6 pies 4 pulgadas), "Big George" era más grande y fuerte que los demás pesos pesados de la época. Era ligero de pies, pero se abrió paso a duras penas en el mundo profesional, hasta ganarse una oportunidad por el título de peso pesado contra el campeón Joe Frazier, al que derrotó en dos asaltos.

Para cuando defendió su título por tercera vez a 15 asaltos contra Ali en octubre de 1974 en Kinshasa, Foreman llevaba 40 combates profesionales invicto. Había ganado todos menos tres en la distancia y no había necesitado desarrollar resistencia.

Las tácticas de "cuerda y droga" de Ali agotaron al grandullón, que perdió en ocho asaltos.

La derrota perforó el aura intimidante de Foreman, sobre todo en su propia mente.