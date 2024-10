Luis Vargas imitaba a Eladio Romero Santos hasta que se encontraron y le dio el consejo de su vida que lo llevó a ser el "Rey Supremo de la Bachata"

Cuando tenía 16 años de edad, su padre lo obligó a alistarse en el Ejército Nacional, pero ya desde los nueve años Luis Vagas estaba perfilándose como cantante y músico y ya en su adolescencia comenzó a imitador al bachatero Eladio Romero (vivió entre 193 y 2001), él mismo que años después le daría el mejor consejo de su vida, aunque al principio quedó decepcionado con su ídolo.

“Yo era un imitador de Eladio Romero Santos, que tocaba merengue con guitarra, yo tocaba los temas de él y no quería sacar nada de mí (de su creatividad o talento para escribir), era ese señor que tenía en la cabeza”, recordaba en una entrevista.

“El Rey Supremo” contó en un diálogo con el comunicador Moisés Salcé que un día tocó la casualidad de que Eladio Romero Santos fue a tocar una fiesta en su región, en la provincia Montecristi, de donde es oriundo, pues nació el 23 de mayo de 1961 en la comunidad Santa María, en el municipio Pepillo Salcedo.

Su gente le pidió a Eladio Romero que dejara subir a un muchacho que tocaba la guitarra y lo imitaba

Eladio dijo: - tráiganme el muchacho. Luego de los saludos, el veterano bachatero le dice, según Luis Vargas: - tú, dizque me imitas...

A seguidas le dio el mejor consejo de su vida, aunque no lo entendió de una vez: - mira, te voy a dar consejo, y gratis, nunca imites a nadie, que el que imita no llega, trata de crearte un estilo tuyo, propio.

Luis Vargas relató que esas palabras sabias no las asimiló de inmediato, por lo que las palabras de Eladio Romero lo desencajaron “y eso me partió el corazón en ese momento, me sentí decepcionado, me fui mal, pensando...”.

Sin embargo, al poco tiempo se fue dando cuenta “de que el señor me dijo la verdad y la verdad siempre ha dolido toda la vida; entonces entendí que él me estaba dando un consejo y que yo ese consejo tenía que aprovecharlo y ponerlo en práctica”.

A partir de su reflexión, comenzó a crear letras y música con su guitarra, lo que fue perfeccionando a lo largo del tiempo, del que ya pasaron 42 años si se toma en cuenta que su carrera profesional inició un 19 de marzo en 1982, en Montecristi, cuando grabó su primer sencillo.

Para esos años 80 solo tenía el sueño de un cantor, de cantar canciones de amor y penas, “pero jamás pensé ser un artista de esta gama, que un día estaría celebrando una larga trayectoria de una carrera exitosa y ver este grandioso día, dando gracias a Dios por todo”.

En esos primeros años de vida artística, fue parte del movimiento de letras de doble sentido que encabezaba Blas Durán.

Su propuesta musical fue creciendo en base a su sonido basado en la guitarra eléctrica, el bongó con palillos en vez de las manos y la corriente merenguera de sus temas.

LA PEGADA

Una década más tarde, a mediados de los años 90 (sobre todo entre 1994 y 1997), la anhelada pegada llegó con esos acordes diferentes de la guitarra, esa voz de amargue y títulos que se fueron sucediendo: “Loco de amor”, “Volvió el dolor” y muchos más.

Más adelante vendrían “Yo no muero en mi cama”, “La mesa del rincón “, “Si tú me dejas”, “El último cliente”, “Lo se”, “De ti me separo” y “Bella idiota”.

Por igual, “Estoy condenado”, “Amigo”, “Yo muero bebiendo”, “Mal herido” y “Consejos de amor”.

Una de sus canciones más sobresalientes lleva el nombre de “Aléjate”. Entró en el Top Ten Latin Songs - Bachata República Dominicana, de Monitor Latino. Todo un éxito, que le dio mayor solidez a su carrera musical.

Entre 2015 y 2024, Luis Vargas sacó al mercado los tres discos de estudio con los siguientes nombres: “Un beso en París”, “La raíz” y “El campeón”.

Tras cuatro años sin lanzar una producción musical, el bachatero Luis Vargas llega en estas fiestas navideñas con una colección de bachatas de las denominadas “corta venas” en su nuevo disco “El Campeón”.

El disco cuenta con varias colaboraciones: el rapero dominicano Manuel Varet, mejor conocido como Vakeró y el cubano “El Chacal” y el productor dominicano Alcover.

Con el tiempo el nombre Luis Vargas se estableció, junto al de Anthony Santos y Raulín Rodríguez, como parte clave de la transformación de la bachata tradicional.

Luis Vargas durante su encuentro hace unos días con representantes de la prensa en Santiago de los Caballeros, donde cantará este sábado 19 de octubre 2024.

Esta semana, el bachatero está de frente a otro nuevo reto, al convocar a sus seguidores este sábado 19 de octubre al escenario de la Gran Arena del Cibao, donde presentará el espectáculo ”Trayectoria musical”, bajo la producción de Alberto Cruz Managenment.

Joe Veras, El Chaval, Banda Real, El Norte, Dj Joe El Catador, DJ RJ entre otros populares colegas estarán como invitados especiales junto a Luis Vargas.

“Celebrar mis 40 años en el arte aquí en mi tierra del Cibao es un verdadero orgullo y privilegio, es por esto que quiero ver a todos mis fanáticos y seguidores la noche del 19 de octubre celebrando conmigo”, dijo Vargas durante un reciente encuentro de prensa en Santiago.