Detalles de la muerte de Liam Payne, ex One Direction: Lesiones gravísimas incompatibles con la vida

El ex integrante de One Direction, Liam Payne, fue encontrado muerto este miércoles en el hotel Casa Sur, en la Ciudad de Buenos Aires. Tenía 31 años.

El cantante perdió la vida tras caer desde el tercer piso al patio interno del establecimiento, ubicado en Costa Rica 6092, en el barrio de Palermo.

La policía de la Comisaría 14B se trasladó al lugar tras un llamado al 911 por parte del encargado del hotel, quien reportó a un hombre agresivo que podría estar bajo el efecto de drogas o alcohol.

El encargado escuchó un fuerte estruendo en el pulmón interno trasero del hotel. El SAME confirmó el fallecimiento.

Alberto Crescenti, titular del SAME, afirmó en declaraciones a la televisión que la caída fue de aproximadamente trece o catorce metros y que el cantante sufrió "lesiones gravísimas incompatibles con la vida".

“Recibimos el alerta a las 17:04 a través del 911, el sistema integrado de seguridad pública, sobre una persona en un patio interno del hotel Casa Sur. A las 17:11, un equipo del SAME llegó y constató que el hombre había fallecido. Posteriormente nos enteramos de que se trataba de un cantante. Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida debido a la caída, por lo que no hubo posibilidad de reanimación”, declaró en TN.

Aunque el titular del SAME indicó que se debe esperar los resultados de la autopsia, mencionó que, según las observaciones del equipo, aparentemente Liam Payne presentaba "una fractura de base de cráneo, una lesión muy grave".

La fiscalía y las autoridades de la zona están trabajando en la investigación, junto con la Policía de la Ciudad. El caso está bajo la jurisdicción de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea y la secretaria María Florencia Lavaggi.

Media hora antes de la trágica noticia, el cantante había compartido una serie de fotos en Snapchat junto a su novia, comentando: “Hermoso día en Argentina” en uno de sus videos, que fueron grabados en días previos.

sobre Liam James Payne

El cantante y compositor británico, cuyo nombre original es Liam James Payne, había nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Su ascenso en la industria musical se produjo en 2010. Tras su paso por el programa de talento The X Factor, una de las juezas del programa Nicole Scherzinger le sugirió formar una banda. De allí surgió el afamado grupo One Direction, integrado por Payne, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson. En 2011 lanzaron su álbum de estudio Up All Night, el primero en debutar como número uno en Billboard en Reino Unido.

Entre 2012 y 2015, Payne lanzó junto a sus compañeros dos discos -Take Me Home y Midnight Memories-, creaciones musicales que terminarían de posicionar al grupo inglés como uno de los más reconocidos tanto a nivel local como internacional. No fue hasta 2016 que el también guitarrista de 31 años perseguir una carrera como solista con la discográfica Capitol Records. Durante aquella etapa experimental, produjo hits como Strip That Down, Get Low y Stack It Up, entre otros. Luego de cuatros años como artista individual, lanzó su primer tour mundial en 2020.

Geoff y Karen Payne, los padres de Liam, han compartido en varias entrevistas que él enfrentó problemas de salud al nacer, incluida la falta de funcionamiento de uno de sus riñones, lo que lo llevó a pasar los primeros años de su vida en un hospital.

En agosto, el cantante había cancelado su gira por Sudamérica debido a problemas de salud, incluyendo una grave infección renal, lo que lo llevó a tomarse un descanso para cuidar su bienestar.

MTV Latinoamérica expresó sus condolencias a través de X, afirmando: “Desde Buenos Aires, se confirmó la muerte de Liam Payne, ex miembro de One Direction, quien aparentemente cayó del tercer piso de un edificio. Nuestros corazones están absolutamente rotos y deseamos mucha luz y fuerza a su familia y seres queridos en estos momentos”.