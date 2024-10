Aseguran que Liam Payne estaba “extremadamente abrumado” por los problemas legales que tenía con su exprometida

Liam Payne "estaba extremadamente abrumado por todos los problemas legales" con su exprometida Maya Henry, según dijo una fuente a People.

El exintegrante de One Direction, quien murió este miércoles 16 de octubre tras caer de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, Argentina, estaba luchando con estos problema luego que Henry lo denunciara por "comportamientos obsesivos".

La joven, de 23 años, dijo que él la había abandonado después de pedirle que se hiciera un aborto y emitió orden de cese y desistimiento para que dejara de comunicarse con ella.

La expareja inició su romance en 2019 y dos años más tarde antes de terminar su relación en 2022.

En un video en TikTok compartido el 6 de octubre por la modelo, afirmó que su ex, a quien no nombra, pero asocia con "fanáticos de One Direction", continúa "haciendo estallar" su teléfono.

"Siempre me manda mensajes de diferentes números de teléfono. Nunca sé de dónde van a venir... Además, me envía correos electrónicos", afirmó Henry. "No solo a mí, sino que también le hace estallar el teléfono a mi madre. ¿Te parece un comportamiento normal?".

"También le envié mensajes a mis amigos", continuó. "Me enteré más tarde y, al parecer, pudieron ir a su casa".

De acuerdo a People, Maya afirmó que el artista "utilizó como arma" a los fans de One Direction en su contra. "Dice que 'se aprovecha de los fans de One Direction porque siempre le serán leales y no lo delatarán'".

Payne murió tras caer de un tercer piso de un hotel en Argentina, país en el que estaba desde principios de mes justamente para ver cantar a su excompañero de banda, Niall Horan.

El director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, dijo a medios locales que se trató de una caída de alrededor de trece o catorce metros y que sufrió “lesiones gravísimas incompatibles con la vida” y “No hubo posibilidad de reanimación”.

El personal policial de la Comisaria 14B se dirigió al hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica 6092, por un llamado al 911 donde se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol.